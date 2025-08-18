En vivo

Mundo

Marineros: Víctor Robles, expulsado de juego en Triple A tras lanzar bate al pitcher

El jardinero dominicano Víctor Robles fue expulsado tras lanzar su bate al pitcher durante un juego de Triple A. Sucedió en una asignación de rehabilitación con los Marineros de Seattle.

18/08/2025 | 11:43Redacción Cadena 3

FOTO: Marineros: Víctor Robles, expulsado de juego en Triple A tras lanzar bate al pitcher

LAS VEGAS (AP) — El jardinero dominicano Víctor Robles fue expulsado de un juego de ligas menores durante una asignación de rehabilitación con la sucursal de los Marineros de Seattle en la Triple-A el domingo, después de que casi fue golpeado por un lanzamiento ceñido al cuerpo y lanzó su bate hacia el lanzador.

El primer lanzamiento de Joey Estes, abridor de Las Vegas, a Robles en la tercera entrada fue pegado y Robles lo esquivó para evitar ser golpeado. Después de dar unos pasos detrás del plato y dejar caer su bate, Robles recogió el madero y lo lanzó en dirección a Estes, siendo inmediatamente expulsado del juego por el árbitro principal Joe McCarthy.

Robles, quien ha sido golpeado por un lanzamiento tres veces en sus últimos cuatro juegos con Tacoma, dio algunos pasos hacia el montículo mientras le gritaba al lanzador, pero fue retenido por McCarthy y jugadores de Las Vegas.

Después de entrar a la cueva, Robles lanzó una caja hacia el campo antes de dirigirse al vestuario.

Lectura rápida

¿Qué hizo Víctor Robles para ser expulsado? Lanzó su bate hacia el lanzador tras esquivar un lanzamiento.

¿Quién fue el lanzador involucrado? El lanzador fue Joey Estes, de Las Vegas.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El incidente ocurrió durante un juego de Triple A el domingo.

¿Qué equipo estaba representando Robles? Robles estaba en una asignación de rehabilitación con los Marineros de Seattle.

¿Qué ocurrió después de la expulsión? Robles lanzó una caja hacia el campo antes de irse al vestuario.

[Fuente: AP]

