Man City y Man United buscan solucionar problemas al reanudar la Liga Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Manchester City y Manchester United gastaron fortunas en algunos de los mejores jugadores ofensivos del mundo y, sin embargo, el clásico del domingo tuvo como figuras a sus arqueros.

Ambos equipos estrenaron nuevos guardavallas después de las contrataciones concretadas en el cierre del mercado de pases.

El City fichó a Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain y el United trajo al internacional belga Senne Lammens.

Donnarumma fue fundamental en la campaña que llevó al PSG a su primera consagración en la Liga de Campeones, pero el club francés decidió dejarlo salir en el verano. El italiano llegó para reemplazar al brasileño Ederson.

Lo curioso fue que Donnarumma no encajó con las características que Pep Guardiola, el técnico del City, busca en sus arqueros. Prefirieron que sean casi como defensores auxiliares, con un énfasis en jugar saliendo desde el fondo.

Donnarumma nunca fue así, aunque estuvo dispuesto a cambiar. “Siempre traté de ayudar al equipo y hacer lo que el entrenador me pide. Hice todo”, dijo.

Después de sus tres primeros partidos en la liga inglesa, el United tiró la toalla con el titular Andre Onana. El suplente Altay Bayindir tampoco impresionó y se decidió contratar a Lammens procedente del club belga Royal Amberes.

El derbi de Manchester en el estadio Etihad Stadium encontró a dos equipos obligados a ganar.

Tras ver acabado su reinado de cuatro años como campeón la temporada pasada, el City quiso despejar dudas. Las derrotas consecutivas ante Tottenham y Brighton hicieron temer que el equipo de Guardiola no tenía las herramientas para aspirar al título.

Arsenal perdió ante Liverpool antes del parón internacional y se enfrentó a un Nottingham Forest con un nuevo entrenador en Ange Postecoglou después de que Nuno Espirito Santo fuera despedido.

El campeón defensor Liverpool visitó al recién ascendido Burnley.

Se pudieron dar varios debuts en la primera jornada tras el cierre del mercado.

Alexander Isak finalmente llegó a Liverpool pero se perdió el inicio de la temporada y puede que aún no tenga un papel destacado. Ingresó como suplente en las postrimerías del partido que disputó con Suecia en las eliminatorias del Mundial contra Kosovo.

Newcastle reemplazó a Isak con Nick Woltemade y Yoane Wissa.

Aston Villa aseguró cesiones de último momento para incorporar a Jadon Sancho y Harvey Elliott. Tottenham reforzó su ataque con Randal Kolo Muani y Xavi Simons.

Las lesiones se acumularon para City con Omar Marmoush lesionándose una rodilla en un partido con Egipto. Rayan Cherki podría perderse dos meses debido a un desgarro en el cuádriceps izquierdo.

Matheus Cunha, nuevo fichaje de United, se lastimó el isquiotibial contra Burnley.

La lista de lesionados de Arsenal incluyó a Bukayo Saka, William Saliba y Kai Havertz.

Hubo una nueva era en Tottenham.

Después de casi 25 años como máximo dirigente, el presidente ejecutivo Daniel Levy renunció la semana pasada y los Spurs prometieron un proyecto que brinde un “éxito deportivo a largo plazo”.

Los aficionados pidieron la salida de Levy durante años, incluso después que la consagración en la Liga Europa la temporada pasada puso fin a una sequía de trofeos de 17 años. Los aficionados también criticaron al propietario del club, ENIC, acusándolo de negligencia.

Después de la salida de Levy, el grupo Change for Tottenham dijo que “continuará asegurándose de que el éxito deportivo, no solo el éxito financiero, sean prioridades clave para el club”.

Los aficionados de Nottingham Forest también pueden tener algo que decir tras el despido de Nuno Espírito Santo esta semana. Nuno se convirtió en un favorito de los hinchas al transformar al Forest de un equipo que sufrió para evitar el descenso a pelear por la clasificación a la Liga de Campeones la temporada pasada.

Ange Postecoglou, quien dirigió a Tottenham, asumió las riendas del Forest y debutará el sábado con una visita a Arsenal.