Man City enfrentará viaje invernal al norte del Círculo Polar Ártico en la Champions

NYON, Suiza (AP) — Manchester City tuvo que viajar al norte del Círculo Polar Ártico en medio del invierno europeo después de que el sábado la UEFA publicara las fechas de los partidos de la Liga de Campeones de esta temporada.

City jugó un partido fuera de casa contra el campeón noruego Bodo/Glimt el 20 de enero, lo que significó que Pep Guardiola y su equipo de megaestrellas enfrentaron temperaturas extremas en el estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 personas, un lugar más al norte de lo que la principal competición de clubes de fútbol ha llegado jamás.

Bodo/Glimt debutó en el torneo principal, lo mismo que el Kairat Almaty de Kazajistán, cuyo primer partido de la Liga de Campeones —visitando al Sporting de Lisboa— fue el viaje más largo en la historia de la competición.

Kairat tuvo que viajar a través de tres zonas horarias y más de 6.500 kilómetros (4.000 millas) hasta Lisboa desde Almaty, cerca de la frontera de Kazajistán con China, para el partido del 18 de septiembre en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Almaty puede tener temperaturas tan bajas como menos 20 grados Celsius (menos cuatro grados Fahrenheit) en enero, incluso más frías que Bodo/Glimt, por lo que la visita del Club Brugge a Kairat el 20 de enero podría ser el partido más frío en la historia de la Liga de Campeones.

Paris Saint-Germain abrió la defensa de su título en casa contra Atalanta el 17 de septiembre.

Kevin De Bruyne no tuvo que esperar mucho antes de su partido contra el Man City, su antiguo club de larga data, pues regresó con el Napoli al Estadio Etihad el 18 de septiembre.

