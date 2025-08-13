En vivo

Mundo

Lula revela que envió una carta a Trump para invitarlo a la COP30

A pesar de la polémica por los aranceles, el mandatario brasileño quiere al magnate en la cumbre climática.

13/08/2025 | 23:51Redacción Cadena 3

FOTO: Lula quiere a Trump en la cumbre del clima.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló este miércoles que envió una carta a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para invitarlo a participar en la Conferencia de las Partes (COP30) de la ONU sobre el Cambio Climático que se realizará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém, capital del estado de Pará (norte).

"Le he enviado una carta invitando al presidente de Estados Unidos a venir a la COP, que será una reunión de la verdad. Allí queremos exigir a los líderes mundiales que decidan si creen o no en lo que dicen los científicos: que el mundo enfrenta problemas muy graves. Tendrán que decir si creen o no que debemos tomar muchas medidas para evitar que el calentamiento del planeta supere un grado y medio", dijo Lula.

Durante un acto en el Palacio del Planalto, el mandatario dijo que la toma de decisiones requiere del compromiso de líderes de los países ricos para financiar a las naciones más pobres para mantener su biodiversidad.

El anuncio se dio en medio de las protestas brasileñas contra los aranceles del 50 por ciento a las importaciones de Brasil decretada por Trump, quien puso como principal argumento su oposición al juicio por intento de golpe de Estado que se le sigue al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), detenido en prisión domiciliaria en Brasilia.

Lectura rápida

¿Quién envió la carta a Trump? Luiz Inácio Lula da Silva envió la carta a Donald Trump.

¿Cuál es el objetivo de la carta? Invitar a Trump a participar en la COP30.

¿Cuándo se realizará la COP30? La cumbre se llevará a cabo en noviembre en Belém.

¿Qué temática aborda la conferencia? Se discutirá el Cambio Climático y acciones para mitigar su impacto.

¿Qué contexto acompaña la invitación? Protestas en Brasil contra los aranceles del 50 por ciento aplicados por Trump.

[Fuente: Noticias Argentinas]

