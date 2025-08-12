Lula enviará al Congreso proyecto de ley para regular plataformas digitales
“Los más ricos del mundo son dueños de empresas como Facebook, Instagram y X”, dijo Rui Costa, jefe de Gabinete del país vecino.
12/08/2025 | 22:11Redacción Cadena 3
FOTO: Lula quiere controlar las redes en Brasil.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las grandes empresas tecnológicas de redes sociales, conocidas como "big techs", y establecer un marco legal para sancionar delitos cometidos en el entorno digital, anunció hoy el jefe de Gabinete, Rui Costa.
"El Gobierno brasileño apoya la regulación y la supervisión de estas empresas, que acumulan miles de millones en ganancias, a menudo a costa del bienestar físico y psicológico de las personas", afirmó Costa en entrevista con la emisora Radio Alvorada FM, del estado de Bahía (noreste).
El anuncio fue motivado por una denuncia del creador de contenido Felipe Breassamin Pereira, conocido como "Felca", quien alertó sobre la creciente "adultización" de menores en las redes sociales.
El caso incluyó situaciones recientes de explotación y sexualización precoz de niños y adolescentes, con el objetivo de monetizar contenidos.
Costa expresó la preocupación del Gobierno ante estos episodios y criticó la falta de colaboración de las "big techs" con las autoridades. “Los más ricos del mundo son dueños de empresas como Facebook, Instagram y X”.
Estas empresas de redes sociales (...) generan miles de millones de dólares en ingresos a nivel mundial (...) patrocinando, fomentando y permitiendo delitos atroces como la pederastia, la trata de menores, la prostitución, el narcotráfico y el fraude bancario", expresó.
Costa enfatizó que "libertad de expresión no es autorización para cometer crímenes", y consideró que la legislación debe castigar no solo a quienes publican, sino también a quienes facilitan la difusión de contenidos ilícitos.
"Estamos hablando de algo muy peligroso. Más que nunca, necesitamos regular, vigilar y sancionar no solo a quienes publican, sino también a quienes facilitan la difusión de este contenido. Es necesario mejorar la legislación para disuadir y sancionar eficazmente estas actividades delictivas", dijo.
Lectura rápida
¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley enviado por Lula? El proyecto busca regular grandes empresas tecnológicas y sancionar delitos en el entorno digital.
¿Quién anunció el envío del proyecto de ley? El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Rui Costa.
¿Qué motivó el anuncio del proyecto? Un creador de contenido denunció la "adultización" de menores en las redes sociales.
¿Qué delitos se mencionaron en relación a las redes sociales? Se mencionaron pederastia, trata de menores, prostitución, narcotráfico y fraude bancario.
¿Qué declaró Rui Costa sobre la libertad de expresión? Dijo que "libertad de expresión no es autorización para cometer crímenes".
[Fuente: Noticias Argentinas]