Lula criticó la falta de disposición de Estados Unidos por los aranceles

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que su Gobierno aún no logra entablar diálogo con Estados Unidos para negociar el arancel del 50 por ciento impuesto a productos brasileños, y cuestionó la falta de disposición de Washington.

"Hasta ahora no conseguimos hablar con nadie en Estados Unidos", declaró Lula durante un acto oficial, donde reveló que la reunión previamente prevista entre el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y autoridades estadounidenses fue suspendida, mientras representantes de Washington optaron por reunirse con el diputado Eduardo Bolsonaro.

Sostuvo que esta situación refleja "una falta de seriedad en la relación con Brasil", al tiempo que reiteró la necesidad de compromiso y responsabilidad de los nuevos dirigentes en un contexto internacional adverso.

"El momento es delicado desde el punto de vista político, pero cuando ellos quieran negociar, el 'Lulinha paz y amor' estará de vuelta. No tengo miedo de equivocarme", concluyó.

Hace unas semanas entró en vigor un arancel del 50 por ciento a productos brasileños por parte del Gobierno de Donald Trump, medidas que Lula da Silva ha señalado en diversas ocasiones perjudican tanto a exportadores brasileños como a consumidores estadounidenses.