Los anuncios de álbumes más creativos de Taylor Swift a lo largo de los años

NUEVA YORK (AP) — Taylor Swift no simplemente anunció álbumes. Organizó eventos.

Esa fue una tendencia que ciertamente no comenzó con el anuncio de su 12o álbum de estudio, "The Life of a Showgirl", el martes.

Desde hace tiempo, adoptó nuevas tecnologías y oportunidades de marketing innovadoras que le permitieron conectarse directamente con los fans. (¿Quién pudo olvidar que su tercer álbum de estudio, "Speak Now" de 2010, fue anunciado a través del ahora desaparecido Ustream? ¿O que "Red" de 2012 lo hizo a través de Google+ Hangout mientras más de 70.000 fanáticos lo vieron a través de una transmisión en YouTube? ¿Solo nosotros?)

A medida que su fama creció, también lo hicieron sus esfuerzos. Abundaron las pistas para sus fans en los lanzamientos de sus álbumes. Aquí hay algunos de los más memorables.

“Reputation” (2017)

FECHA DE ANUNCIO: 23 de agosto de 2017

CÓMO LO HIZO: “Reputation” llegó con mucha especulación — en ese momento, Swift, que solía ser muy pública, había comenzado a mantener un perfil bajo, aumentando el misterio. Una semana antes de que anunciara el álbum — que llegó en el tercer aniversario del anuncio de su disco anterior, "1989" de 2014 — Swift eliminó todas las publicaciones de sus plataformas de redes sociales. Unos días después, publicó un clip de video de diez segundos de una serpiente. Poco después, reveló el nombre de su álbum, su fecha de lanzamiento y el hecho de que el primer sencillo del proyecto llegaría al día siguiente.

FECHA DE LANZAMIENTO: 10 de noviembre de 2017

“Folklore” (2020)

FECHA DE ANUNCIO: 23 de julio de 2020

CÓMO LO HIZO: En medio de la pandemia de coronavirus, Swift se puso creativa. Anunció que su octavo álbum, “Folklore”, llegaría al día siguiente, menos de un año después del lanzamiento de su séptimo, “Lover”.

“La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado que SÍ sucedió. Y esa cosa es mi octavo álbum de estudio, ‘Folklore’. Sorpresa”, escribió en Instagram en ese momento. “He vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones en él. Escribí y grabé esta música en aislamiento.”

No solo el anuncio del álbum fue una sorpresa. “Folklore” marcó un desvío sónico para la estrella del pop.

FECHA DE LANZAMIENTO: 24 de julio de 2020

“Evermore” (2020)

FECHA DE ANUNCIO: 10 de diciembre de 2020

CÓMO LO HIZO: Unos meses después del lanzamiento sorpresa de “Folklore”, la prolífica Swift anunció “Evermore”. Que calificó como un “hermano” de “Folklore”.

“Para decirlo claramente, simplemente no podíamos dejar de escribir canciones”, escribió Swift en las redes sociales en diciembre. “Nunca había hecho esto antes. En el pasado siempre he tratado los álbumes como eras únicas, y pasaba a planear el siguiente después de que se lanzaba un álbum.”

FECHA DE LANZAMIENTO: 11 de diciembre de 2020

“Midnights” (2022)

FECHA DE ANUNCIO: 28 de agosto de 2022

CÓMO LO HIZO: Swift se llevó el premio principal en los MTV Video Music Awards 2022 antes de cerrar el espectáculo con un gran anuncio: un nuevo álbum.

“Pensé que sería un momento divertido para decirles que mi nuevo álbum sale el 21 de octubre”, dijo Swift después de ganar el video del año por su proyecto “All Too Well: The Short Film”, que se llevó el premio al mejor video de formato largo y dirección. “Les contaré más a medianoche.”

A la hora señalada, Swift dijo en redes sociales que su décimo álbum de estudio se llamaría “Midnights”, que involucraría “historias de 13 noches de insomnio dispersas a lo largo de mi vida.”

FECHA DE LANZAMIENTO: 21 de octubre de 2022

“1989 (Taylor’s Version)” (2023)

FECHA DE ANUNCIO: 9 de agosto de 2023

CÓMO LO HIZO: Taylor Swift cerró la etapa en Estados Unidos de su emblemática gira Eras Tour en Los Ángeles de una gran manera, anunciando la cuarta edición de su proyecto de regrabación: “1989 (Taylor’s Version)”.

“En lugar de simplemente contarles sobre ello, creo que simplemente se los mostraré”, le dijo a la multitud mientras la pantalla se iluminaba detrás de ella. "¡'1989 (Taylor’s Version)’ disponible el 27 de octubre!” exclamó, señalando que estaba revelando esto en el octavo mes del año y el noveno día — una pista numérica.

FECHA DE LANZAMIENTO: 27 de octubre de 2023

“The Tortured Poets Department” (2024)

FECHA DE ANUNCIO: 4 de febrero de 2024

CÓMO LO HIZO: La noche de los Grammy, Swift provocó una gran especulación cuando su sitio pareció caerse. Algunos teorizaron que se estaba preparando para lanzar “Reputation (Taylor’s Version)”, pero las pistas crípticas en el sitio “caído” indicaban que podría ser una distracción. En el clásico estilo de Swift, lo era. Mientras aceptaba el Grammy al mejor álbum vocal pop, Swift dijo que había estado guardando un secreto durante dos años: “The Tortured Poets Department”, un álbum completamente original.

FECHA DE LANZAMIENTO: 19 de abril de 2024

“The Life of a Showgirl” (2025)

FECHA DE ANUNCIO: 12 de agosto de 2025

CÓMO LO HIZO: Para su 12o álbum de estudio, Swift realmente abrazó el número. Anunció el álbum en su sitio web poco después de que un temporizador de cuenta regresiva expirara a las 12:12 de la madrugada el 12 de agosto.

El día anterior, la cuenta de Taylor Nation — una rama oficial de su equipo de marketing — publicó una presentación de diapositivas en TikTok de 12 imágenes con el título “Pensando en cuando ella dijo ‘Nos vemos en la próxima era...’” Eso se publicó 12 minutos después de que una imagen de una silueta misteriosa apareciera en las redes sociales del podcast "New Heights" presentado por el novio de Swift, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y su hermano, el ex centro de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce. Los fans teorizaron que la silueta era de Swift. Por supuesto, tenían razón.

También a las 12:12 de la madrugada del 12 de agosto, las cuentas de redes sociales de “New Heights” confirmaron que Swift aparecería en el podcast por primera vez. Esa aparición estaba programada para el 13 de agosto — 13, por supuesto, otro número importante para Swift.

FECHA DE LANZAMIENTO: No ha sido anunciada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.