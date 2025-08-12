En vivo

Liga Premier rendirá homenaje a Diogo Jota con minuto de silencio en la primera jornada

Los clubes de la Liga Premier inglesa rendirán homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva con un minuto de silencio en la 1ra jornada, junto con otras iniciativas conmemorativas.

12/08/2025 | 20:02Redacción Cadena 3

FOTO: Homenaje a Diogo Jota: clubes de la Liga Premier guardarán un minuto de silencio en la 1ra jornada

LONDRES (AP) — Los equipos de la Liga Premier inglesa guardaron un minuto de silencio este fin de semana durante la primera fecha de partidos en memoria del delantero del Liverpool Diogo Jota y de su hermano André Silva, confirmaron los dirigentes el martes.

La Premier habló con el Liverpool sobre la forma más adecuada de recordar a Jota, quien falleció en un accidente automovilístico junto a su hermano en España en julio.

Además del minuto de silencio antes del inicio de los partidos, se entregaron brazaletes negros a los jugadores de todos los clubes, mientras que se compartieron mensajes e imágenes con los clubes para que los utilizaran en las pantallas gigantes.

Se rindieron homenajes a los hermanos antes del duelo del Community Shield del domingo entre Liverpool y Crystal Palace en el Estadio de Wembley. Se colocaron coronas de flores en el campo y se guardó un minuto de silencio antes del comienzo del partido.

Una minoría de aficionados del Palace rompió el silencio, provocando una fuerte respuesta en el otro extremo del campo, así como de otros seguidores del Palace que intentaron silenciar a aquellos que no respetaban el homenaje.

Lectura rápida

¿Qué se realizará en la primera jornada de la Liga Premier? Se guardará un minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota.

¿Quiénes son los homenajeados? Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos en un accidente.

¿Cuándo se llevará a cabo el homenaje? Durante la primera fecha de partidos de la Liga Premier.

¿Qué medidas adicionales se tomarán? Se entregarán brazaletes negros y se compartirán mensajes e imágenes conmemorativas.

¿Dónde se rindió homenaje previamente? En el Estadio de Wembley, antes del Community Shield entre Liverpool y Crystal Palace.

[Fuente: AP]

