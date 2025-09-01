Líder separatista nigeriano Simon Ekpa recibe condena de 6 años de prisión en Finlandia
Un tribunal en Finlandia sentenció a Simon Ekpa a seis años de prisión por terrorismo y fraude fiscal. El líder del IPOB había promovido actividades ilegales que resultaron en violencia en Nigeria.
LAGOS, Nigeria (AP) — Un tribunal finlandés dictó el lunes una condena de seis años de prisión a Simon Ekpa, un líder separatista nigeriano, por terrorismo, fraude fiscal y una violación ética.
Ekpa, quien vivió en Finlandia, dirigió el Pueblo Indígena de Biafra (IPOB) en Nigeria, que supuestamente fue responsable de asesinatos y secuestros de cientos de personas en la región sureste de Nigeria.
El tribunal finlandés señaló que Simon Ekpa fue condenado por participar en actividades terroristas, incitación pública a cometer un delito con fines terroristas, fraude fiscal agravado y violación de las disposiciones de la Ley de Abogados.
El tribunal afirmó que Ekpa promovió la independencia de una región separatista en Nigeria mediante “medios ilegales” y “dotó a los grupos de armas, explosivos y municiones a través de su red de contactos”.
En 2024, el ejército nigeriano declaró prófugo a Ekpa como parte de casi 100 personas buscadas por cargos de terrorismo. Tras su arresto en Finlandia, el gobierno nigeriano solicitó su extradición.
Durante años, el IPOB buscó reavivar un intento de secesión fallido por parte del antiguo Biafra. Biafra fue un país de corta duración que comprendió los estados del sureste de Nigeria, incluidas futuras áreas productoras de petróleo. El gobierno militar nigeriano rechazó la secesión, lo que llevó a una guerra civil entre 1967 y 1970, en la que murieron al menos tres millones de personas.
El grupo fue prohibido en Nigeria en 2017.
Ekpa asumió el liderazgo de Nnamdi Kanu, el fundador del grupo que fue arrestado por Interpol en una operación encubierta en 2021 en Kenia y extraditado a Nigeria. Kanu ha estado en prisión desde entonces, con su juicio aún en curso.
En respuesta al arresto de Kanu, el grupo prohibió cualquier actividad comercial todos los lunes en la región, una medida que se mantuvo en vigor desde 2021. Las protestas de “quedarse en casa” llevaron a 700 muertes, según un conteo de SBM Intelligence, una consultora de riesgos geopolíticos con sede en Lagos, y costaron a la economía nigeriana 7,6 billones de nairas (4.790 millones de dólares).
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Simon Ekpa? Un tribunal finlandés condenó a Simon Ekpa a seis años de prisión por terrorismo y fraude fiscal.
¿Quién es Simon Ekpa? Es un líder separatista nigeriano del IPOB, que se ha relacionado con actos de violencia en Nigeria.
¿Cuándo se dictó la sentencia? La sentencia fue dictada el lunes en un tribunal de Finlandia.
¿Dónde fue arrestado Simon Ekpa? Fue arrestado en Finlandia, donde residía.
¿Por qué es significativo este caso? Refleja el impacto de la búsqueda de secesión de Biafra y las reacciones del gobierno nigeriano hacia actividades separatistas.
[Fuente: AP]