Mundo

Liberan a expresidente Uribe mientras apela condena de 12 años de prisión

Un tribunal colombiano tomó la decisión de liberar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien debía cumplir 12 años de prisión por soborno y fraude, mientras apela la sentencia emitida en su contra.

19/08/2025 | 20:01Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

BOGOTÁ (AP) — Un tribunal colombiano ordenó el martes dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras apela la condena a 12 años de prisión que recibió en un fallo sin precedentes en el país por soborno y fraude procesal.

Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, permanecía bajo el beneficio de prisión domiciliaria en una hacienda de su propiedad en el noroeste de Colombia. Sus abogados solicitaron su libertad mediante un mecanismo de amparo, alegando que en el fallo de primera instancia se vulneraron los derechos de presunción de inocencia, libertad y debido proceso al ordenarse su detención.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó el tribunal colombiano? El tribunal ordenó la liberación de Álvaro Uribe mientras apela su condena.

¿Por qué fue condenado? Uribe fue condenado por soborno y fraude procesal, recibiendo una pena de 12 años de prisión.

¿Dónde se encontraba Uribe antes de la decisión? Uribe se encontraba bajo prisión domiciliaria en su hacienda en el noroeste de Colombia.

¿Qué argumentos utilizaron sus abogados? Sus abogados alegaron que se vulneraron sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso en la orden de detención.

¿En qué período gobernó Uribe? Álvaro Uribe Vélez gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

[Fuente: AP]

