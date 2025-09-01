Leverkusen despide al entrenador Erik ten Hag después de tres partidos al mando

LEVERKUSEN, Alemania (AP) — Erik ten Hag duró sólo tres partidos con el Bayer Leverkusen.

El entrenador holandés fue despedido el lunes después de que surgieron dudas en Leverkusen sobre la capacidad del exentrenador del Manchester United para dirigir una exitosa reconstrucción del equipo alemán tras un éxodo de jugadores clave en verano.

“Esta decisión no fue fácil para nosotros”, afirmó el director deportivo de Leverkusen, Simon Rolfes, en un comunicado. “Nadie quería dar este paso. Pero las últimas semanas mostraron que construir un equipo nuevo y exitoso con esta configuración no se podía lograr de manera efectiva. Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo que esté en nuestro poder para dar los próximos pasos en nuestro desarrollo con una nueva constelación”.

Leverkusen perdió 2-1 en casa ante el Hoffenheim en el debut de Ten Hag en la Bundesliga, luego desperdició una ventaja de dos goles el sábado para permitir que el Werder Bremen, que se quedó con diez hombres, empatara 3-3.

La revista Kicker ya había informado el jueves antes de ese segundo partido de liga que la directiva de Leverkusen tenía dudas sobre el trabajo de Ten Hag.

“Una separación en una etapa temprana de la temporada es dolorosa, pero era necesaria desde nuestro punto de vista”, expresó el director ejecutivo de Leverkusen, Fernando Carro.

Ten Hag, de 55 años, reemplazó a Xabi Alonso en mayo y se le confió la gestión de una renovación masiva del equipo que ganó la Bundesliga en 2024.

Ten Hag advirtió a principios de este mes que no era un mago y que tomaría tiempo lograr que Leverkusen volviera a funcionar como un verdadero equipo después del verano de cambios.

“No se puede forzar el proceso. Es imposible. Nadie es como Harry Potter”, comentó Ten Hag antes de su debut contra el Sonnenhof Grossaspach, de la cuarta división, en la Copa de Alemania.

Leverkusen finalmente ganó ese partido 4-0, pero tuvo dificultades y solo consiguió el segundo gol después de que expulsaran a un jugador del Grossaspach, y los siguientes dos tras a expulsión de otro jugador del equipo amateur.

Ten Hag había utilizado previamente la referencia a Harry Potter durante su tiempo en el United.

Tras una derrota ante el Liverpool en septiembre de 2024, Ten Hag dijo que no era Harry Potter mientras explicaba las dificultades de depender de jugadores que no habían tenido mucho tiempo de juego. Menos de dos meses después, fue despedido.

Leverkusen no dio indicios de un posible sucesor para Ten Hag. El próximo partido del equipo después del parón internacional es en casa contra el Eintracht Frankfurt el 12 de septiembre.