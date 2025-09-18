Las 10 canciones más populares de la semana en Argentina y otros países

Las 10 canciones más populares de la semana se conocieron en varios países de las Américas y España. En Argentina, los temas más escuchados fueron:

1.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex

2.- “Manchild” - Sabrina Carpenter

3.- “De papel” – Tini

4.- “Te quise tanto” – Coti, Miranda!

5.- “Cuando estamos tú y yo” - Juanes

6.- “Bésame” - Alejandro Sanz, Shakira

7.- “Azizam” - Ed Sheeran

8.- “Universidad” - Tini, Beéle

9.- “6 de febrero” – Aitana

10.- “Yo no me quiero casar, y ud.?” - Luck Ra, Turf

(Fuente: Los 40 Principales)

En Chile, la lista de canciones populares fue:

1.- “Qloo” - Young Cister, Kreamly

2.- “Me mareo” - Kidd Voodoo, JC Reyes

3.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

4.- “Like Jennie” – Jennie

5.- “Manchild” - Sabrina Carpenter

6.- “Priti” - Danny Ocean, Sech

7.- “NuevaYol” – Bad Bunny

8.- “Papasito” – Karol G

9.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex

10.- “Shiny” - Easykid

(Fuente: Los 40 Principales)

En Colombia, los temas más destacados fueron:

1.- “Ba Ba Bad” – Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal, Kybba

2.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums

3.- “Verano rosa” – Karol G, Feid

4.- “Tu vas sin (fav)” - Rels B

5.- “X ti” – Kapo, Feid

6.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

7.- “Se lo juro mor” – Feid

8.- “Top Diesel” – Beéle

9.- “Sanka” - Ryan Castro, Dongo

10.- “Dónde” – Kapo, Ryan Castro

(Fuente: Los 40 Principales)

En España, la lista fue la siguiente:

1.- “Nexo 04: Tu cuerpo en braille” - Nil Moliner

2.- “Capaz (Merenguetón)” – Yorghaki, Alleh

3.- “No tiene sentido” – Beéle

4.- “6 de febrero” – Aitana

5.- “Ordinary” - Alex Warren

6.- “Hiekka” - Nicky Jam, Beéle

7.- “Blackout” - Emilia, Tini, Nicki Nicole

8.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo

9.- “Anxiety” – Doechii

10.- “Tu vas sin (fav)” - Rels B

(Fuente: Los 40 Principales)

Finalmente, en México, se destacaron:

1.- “Tears” - Sabrina Carpenter

2.- “Golden” - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

3.- “La del primer puesto” – Reik, Xavi

4.- “Ordinary” - Alex Warren

5.- “Coleccionando heridas” - Karol G, Marco Antonio Solís

6.- “Tengo celos” - Myke Towers

7.- “Back to Friends” – Sombr

8.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex

9.- “Sin ti” – Morat, Jay Wheeler

10.- “A little more” - Ed Sheeran

(Fuente: Los 40 Principales)

Lectura rápida

¿Qué se presentó? Las 10 canciones más populares de la semana en varios países.

¿Quiénes son algunos artistas destacados? Entre los artistas están Tini, Emilia, Karol G, Sabrina Carpenter, y Juanes.

¿Cuándo se conocieron los rankings? Los rankings fueron publicados recientemente y reflejan la popularidad semanal.

¿Dónde se recopilaron los datos? Los datos provienen de diferentes países de las Américas y España, específicamente de Los 40 Principales.

¿Por qué es relevante este informe? Este informe destaca las tendencias musicales actuales en la región y permite conocer las preferencias del público.