Lanzamiento de SpaceX despliega 8 satélites simulados y cae en el océano Índico

SpaceX realizó el martes su más reciente lanzamiento de prueba de su cohete Starship y completó su primer despliegue en el espacio de una carga útil: ocho satélites simulados. Después de poco más de una hora de navegar en el espacio, Starship amerizó en el océano Índico tal como se tenía previsto.

El lanzamiento se realizó desde Starbase, la base de SpaceX en el sur de Texas, poco después de las 6:30 de la tarde. Fue el 10mo lanzamiento de prueba del cohete más grande y poderoso del mundo, el cual SpaceX y la NASA tienen previsto utilizar para llevar astronautas de regreso a la luna.

La NASA ha encargado dos Starships para llevar astronautas a la superficie lunar antes de que finalice la década, mientras que el objetivo final del director general de SpaceX, Elon Musk, es llegar a Marte.

No había tripulantes a bordo del lanzamiento de prueba.

La prueba también incluyó el regreso exitoso del propulsor de la nave, el cual amerizó en el Atlántico después de probar una secuencia de encendido del motor de aterrizaje.

El Starship continuó orbitando la Tierra —pasando de la luz del día en Texas a la noche y de regreso al día— antes del amerizaje planeado. Antes de que la nave cayera al mar, encendió sus motores para ingresar al agua en posición vertical, con el cono de la nariz apuntando hacia arriba.

La prueba se produjo después de un año de contratiempos. Pruebas consecutivas en enero y marzo concluyeron apenas minutos después del despegue, dejando caer escombros en el océano. La prueba más reciente, en mayo pasado, finalizó cuando la nave espacial perdió el control y se desintegró.

SpaceX rediseñó posteriormente el propulsor, de nombre Super Heavy Booster, con aletas más grandes y fuertes para una mayor estabilidad, según una publicación de la compañía en la plataforma social X.

El primer Starship explotó minutos después de su primer vuelo de prueba en 2023.

El primer lote de satélites Starlink de SpaceX se lanzó en 2019 desde un cohete Falcon que despegó de Cabo Cañaveral.

