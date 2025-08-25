La primera dama de Turquía le escribió a Melania Trump por la tragedia en Gaza
"Apoyar a los oprimidos a quienes se les niega este derecho es una responsabilidad fundamental hacia la familia humana”, escribió Emine Erdogan.
25/08/2025 | 14:06Redacción Cadena 3
FOTO: Una postal de la situación en Gaza.
La primera dama de Turquía, Emine Erdogan, solicitó a su par de los Estados Unidos, Melania Trump, que preste atención a los niños de la Franja de Gaza (Palestina), mediante una carta que le envió en las últimas horas, informaron medios internacionales.
“Todos los niños tienen el derecho universal e innegable de crecer en un entorno amoroso y seguro. Este derecho no es exclusivo de ninguna región, etnia, religión o ideología. Apoyar a los oprimidos a quienes se les niega este derecho es una responsabilidad fundamental hacia la familia humana”, reza la misiva.
Asimismo, recuerda que, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en el enclave palestino —en octubre de 2023—, alrededor de 62.000 civiles fueron “brutalmente asesinados“, incluidos 18.000 niños, señalando que deben unir sus voces contra este “sistema global quebrado”.
“Tenemos el deber de defender el derecho internacional y los valores humanos compartidos, y de mantenernos firmes en torno a nuestros principios comunes”, continúa el texto, difundido por la agencia Anadolu de Turquía.
Finalmente, Emine Erdogan escribió: “Como madre, mujer y ser humano, comparto profundamente las emociones expresadas en su carta [en referencia al escrito que Melania dirigió al presidente de Rusia, Vladímir Putin]. Espero que nutra la misma esperanza por los niños de Gaza, que anhelan la paz y la serenidad”.
Lectura rápida
¿Quién escribió a Melania Trump?
Emine Erdogan, la primera dama de Turquía, envió una carta a Melania Trump.
¿Qué tema abordó en su carta?
La carta destacó la situación de los niños en la Franja de Gaza y el derecho a vivir en un entorno seguro.
¿Cuántos civiles han muerto en Gaza?
Se reportaron aproximadamente 62.000 civiles asesinados, incluidos 18.000 niños, desde octubre de 2023.
¿Qué pidió Emine Erdogan?
La primera dama instó a unir voces contra el “sistema global quebrado” y defender los derechos humanos.
¿Qué sentimientos compartió Emine Erdogan?
Expresó su empatía como madre y mujer, deseando paz y serenidad para los niños de Gaza.
[Fuente: Noticias Argentinas]