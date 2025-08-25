La primera dama de Turquía le escribió a Melania Trump por la tragedia en Gaza

FOTO: Una postal de la situación en Gaza.

La primera dama de Turquía, Emine Erdogan, solicitó a su par de los Estados Unidos, Melania Trump, que preste atención a los niños de la Franja de Gaza (Palestina), mediante una carta que le envió en las últimas horas, informaron medios internacionales.

“Todos los niños tienen el derecho universal e innegable de crecer en un entorno amoroso y seguro. Este derecho no es exclusivo de ninguna región, etnia, religión o ideología. Apoyar a los oprimidos a quienes se les niega este derecho es una responsabilidad fundamental hacia la familia humana”, reza la misiva.

Asimismo, recuerda que, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en el enclave palestino —en octubre de 2023—, alrededor de 62.000 civiles fueron “brutalmente asesinados“, incluidos 18.000 niños, señalando que deben unir sus voces contra este “sistema global quebrado”.

“Tenemos el deber de defender el derecho internacional y los valores humanos compartidos, y de mantenernos firmes en torno a nuestros principios comunes”, continúa el texto, difundido por la agencia Anadolu de Turquía.

Finalmente, Emine Erdogan escribió: “Como madre, mujer y ser humano, comparto profundamente las emociones expresadas en su carta [en referencia al escrito que Melania dirigió al presidente de Rusia, Vladímir Putin]. Espero que nutra la misma esperanza por los niños de Gaza, que anhelan la paz y la serenidad”.