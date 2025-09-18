La OMS confirmó que 31 de 38 casos de ébola en el sur de Congo han resultado en muertes

LAGOS, Nigeria (AP) — La Organización Mundial de la Salud anunció el jueves que 31 de los 38 casos confirmados de ébola han resultado en muertes en el sur de Congo, donde las autoridades estuvieron combatiendo un nuevo brote del mortal virus.

Las últimas cifras mostraron que la tasa de mortalidad casi se duplicó desde la semana pasada —de 16— y que la enfermedad se propagó rápidamente, ya que se identificaron más de 900 contactos hasta entonces, según la OMS. Las vacunaciones comenzaron en la región afectada el domingo.

“Más de 500 trabajadores de la salud y contactos recibieron su vacunación, ofreciéndoles una protección crucial”, afirmó el doctor Patrick Otim, un funcionario del programa de la OMS en África.

Un nuevo brote de ébola fue anunciado por las autoridades congoleñas el cinco de septiembre en la localidad de Bulape, en Kasai, una región del centro-sur de la República Democrática del Congo cercana a Angola.

La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África dijeron que la enfermedad se extendió de dos distritos a cuatro.

Un lote adicional de vacunas aprobado por el Grupo Internacional de Coordinación para el Suministro de Vacunas comenzó a llegar desde el viernes hasta el domingo, según Sheillah Nsasiirwe, oficial de Emergencias de Salud para la Inmunización en la OMS África.

“La vacunación no se implementó tan rápido como hubiéramos deseado debido a desafíos de accesibilidad que causaron retrasos en el transporte de las vacunas”, expresó. Los funcionarios de la OMS señalaron que transportaron las vacunas en pequeños lotes debido a la falta de infraestructura de almacenamiento en Bulape.