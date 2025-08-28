La moneda iraní se acerca a mínimos históricos por posibles sanciones de Europa

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La moneda de Irán, el rial, se acercó el jueves a mínimos históricos mientras crecían las preocupaciones en Teherán de que las naciones europeas comiencen un proceso para reimponer sanciones de Naciones Unidas sobre la República Islámica debido a su programa nuclear, lo que agravaría aún más la situación de la maltrecha economía del país.

La medida, denominada mecanismo de “snapback” o réplica por los diplomáticos que la negociaron en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con potencias internacionales, fue diseñada para ser a prueba de veto ante el organismo mundial y probablemente entraría en vigor después de un período de 30 días. Si se implementa, la medida volvería a congelar los activos iraníes en el extranjero, detendría los acuerdos de armas con Teherán y penalizaría cualquier desarrollo de su programa de misiles balísticos, entre otras medidas.

En Teherán el jueves, el rial se cotizaba a más de un millón por un dólar. En el momento del acuerdo de 2015 se cotizaba a 32.000 por dólar, un reflejo del colapso precipitado de la moneda desde entonces. El rial alcanzó su punto más bajo en abril a 1,043.000 riales por dólar.

Francia, Alemania y el Reino Unido advirtieron el 8 de agosto que Irán podría desencadenar el mecanismo de réplica cuando detuvo las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica después de los ataques israelíes al inicio de la guerra de 12 días entre los dos países en junio. Los ataques israelíes entonces mataron a los principales líderes militares de Teherán e hicieron que el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, buscara cobijo.

Irán inicialmente minimizó la amenaza de regreso a las sanciones y no hizo grandes esfuerzos diplomáticos evidentes durante semanas después de la advertencia de Europa, aunque ha llevado a cabo un breve movimiento diplomático en los últimos días, lo que apunta a una situación de caos en su teocracia.

En declaraciones la semana pasada, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, mostró la visión fatalista de Irán sobre su diplomacia con Occidente, especialmente después de que los israelíes comenzaron la guerra justo cuando estaba programada una sexta ronda de negociaciones con Estados Unidos. “¿No estábamos en las conversaciones cuando ocurrió la guerra? Entonces, la negociación por sí sola no puede prevenir la guerra”, dijo Araghchi a la agencia de noticias estatal IRNA. “A veces la guerra es inevitable y la diplomacia por sí sola no puede prevenirla”.

Antes de la guerra en junio, Irán enriquecía uranio hasta un 60% de pureza, un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%. También acumuló unas reservas con suficiente uranio altamente enriquecido para construir múltiples bombas atómicas, si así lo decidiera.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, aunque las naciones occidentales y el OIEA evalúan que Teherán tuvo un programa activo de armas nucleares hasta 2003. No está claro cuánto afectaron los ataques de Israel y Estados Unidos a las instalaciones nucleares durante la guerra al programa de Irán.

Según el acuerdo de 2015, Irán acordó permitir al OIEA un acceso aún mayor a su programa nuclear que el que la agencia tiene en otras naciones miembros. Eso incluía la instalación permanente de cámaras y sensores en sitios nucleares. Otros dispositivos, conocidos como monitores de enriquecimiento en línea, medían el nivel de enriquecimiento de uranio en la instalación nuclear iraní de Natanz.

El OIEA también enviaba regularmente inspectores a los sitios iraníes para realizar encuestas, a veces recolectando muestras ambientales con tela de algodón e hisopos que serían probados en los laboratorios del OIEA en Austria. Otros monitorean los sitios iraníes a través de imágenes satelitales.

Pero los inspectores del OIEA, que enfrentaron restricciones crecientes en sus actividades desde que Estados Unidos se retiraron unilateralmente del acuerdo nuclear de Irán en 2018, aún no han accedido a esos sitios. Mientras tanto, Irán ha dicho que trasladó uranio y otros equipos antes de los ataques, posiblemente a nuevos sitios no declarados que aumentan el riesgo de que los monitores pierdan el rastro del estado del programa.

El miércoles, los inspectores del OIEA estuvieron presentes para observar un reemplazo de combustible en el reactor nuclear de Bushehr en Irán, que funciona con asistencia técnica rusa.

___

El periodista de Associated Press Amir Vahdat en Teherán, Irán, contribuyó a este despacho.

___