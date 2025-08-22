La justicia boliviana revisa plazos de prisión preventiva para opositores políticos

LA PAZ, Bolivia (AP) — La justicia de Bolivia ordenó el viernes revisar de forma inmediata el cumplimiento de plazos de las medidas cautelares de prisión preventiva impuestas a la expresidenta Jeanine Áñez y a otros dos líderes opositores quienes están en las cárceles por procesos derivados de la crisis política de 2019 que precipitó la caída del entonces presidente Evo Morales.

El instructivo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Romer Saucedo, ordena a los jueces “resolver lo que en derecho corresponda” en el caso de Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, así como del también encarcelado dirigente opositor Marco Antonio Pumari.

Camacho lideró multitudinarias protestas en 2019 junto al líder cívico Pumari que derivaron en la renuncia de Morales tras las elecciones de ese año que la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció como fraudulentas. Las protestas dejaron 37 fallecidos.

Camacho estuvo en prisión preventiva desde diciembre de 2022 tras encabezar una huelga de su región Santa Cruz en contra del actual gobierno del presidente Luis Arce.

“Esperamos que el gobernador Camacho pueda recobrar su libertad”, señaló su abogado Martín Camacho.

En el caso de Áñez no estuvo claro su panorama. La exmandataria encarcelada desde marzo de 2021 apeló su condena de 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones ilegales alegando que fue condenada en un juicio ordinario.

Recluida en una cárcel de La Paz, Áñez reclamó su derecho a ser juzgada en un juicio de responsabilidades en los ocho procesos que tiene en su contra, entre ellos por la muerte de manifestantes en 2019.

“En estos procesos se ha hecho un uso excesivo de la detención preventiva y lo hemos denunciado”, señaló el abogado de la exmandataria, Luis Guillén.

Áñez, Camacho y Pumari se han declarado “presos políticos” y han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la vulneración de sus derechos y del debido proceso. Sin embargo, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, ha dicho que en el país no existen presos políticos.

Diversos organismos, entre ellos la CIDH, han cuestionado la falta de independencia política de la justicia boliviana.