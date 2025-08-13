La jueza evalúa detener la construcción del 'Alcatraz de los Caimanes' en Florida

MIAMI (AP) — La construcción de un centro de detención improvisado para inmigrantes en Florida, apodado “Alcatraz de los Caimanes”, podría detenerse indefinidamente mientras una jueza federal sopesó el miércoles si el desarrollo apresurado en los humedales sensibles de los Everglades viola las leyes ambientales.

La semana pasada, la jueza federal Kathleen Williams ordenó pausar dos semanas las construcciones adicionales en el sitio mientras los testigos seguían declarando en el caso. La primera fase del “Alcatraz de los Caimanes” se inauguró en julio y hasta la semana pasada había menos de 1.000 detenidos allí.

La orden temporal no incluyó restricciones a la actividad de las fuerzas del orden o de inmigración en el centro, que se construyó rápidamente hace dos meses en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista poco utilizado. Está diseñado para eventualmente albergar hasta 3.000 detenidos en estructuras temporales de tiendas de campaña.

El presidente Donald Trump recorrió el centro el mes pasado y sugirió que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país, mientras su administración se apresura a expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

Abogados y personas detenidas allí informaron acerca de condiciones inadecuadas, como gusanos en la comida, inodoros que no se descargan y aguas residuales fecales que inundan los pisos. También reportaron la presencia constante de mosquitos y otros insectos. Dentro de las grandes tiendas blancas del complejo, filas de literas están rodeadas por jaulas de malla metálica. Se dijo que los detenidos pasaban días sin ducharse o recibir medicamentos recetados, y solo podían hablar por teléfono con abogados y seres queridos. Algunas veces, el aire acondicionado se apagaba abruptamente en el calor sofocante.

La orden prohibió temporalmente la instalación de cualquier nueva iluminación de estilo industrial, así como cualquier pavimentación, relleno, excavación, cercado o construcción de edificios adicionales, tiendas de campaña, dormitorios u otras instalaciones residenciales o administrativas. La jueza está sopesando si debe detenerse de manera definitiva toda construcción.

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee quieren que la jueza emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y más construcciones, que dicen amenaza humedales ambientalmente sensibles que son hogar de plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Los demandantes presentaron testigos el miércoles y jueves que declararon que la instalación viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los proyectos de construcción importantes.

Abogados del estado y del gobierno federal indicaron que, aunque el centro de detención albergaría detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está completamente bajo el estado de Florida, lo que significa que la revisión ambiental federal no aplicaría.

La semana pasada, la jueza dijo que la instalación de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el estado y el gobierno federal.

Testigos describen amenazas ambientales

Los testigos de los grupos ambientalistas testificaron que al menos 20 acres (8 hectáreas) de asfalto fueron agregados al sitio desde que la División de Manejo de Emergencias de Florida comenzó la construcción. Dijeron que la pavimentación adicional podría llevar a un aumento en la escorrentía de agua hacia los humedales adyacentes, esparcir químicos dañinos en los Everglades y reducir el hábitat para las panteras de Florida en peligro de extinción.

Amy Castaneda, directora de recursos hídricos de la Tribu Miccosukee, testificó que la escorrentía de nutrientes del centro de detención podría fluir hacia tierras tribales, cambiando el crecimiento de la vegetación. Eso podría llevar a la muerte de peces y bloquear el movimiento de humanos y vida silvestre en ciertas áreas, dijo.

Marcel Bozas, director del departamento de pesca y vida silvestre de la Tribu Miccosukee, declaró que los miembros de la tribu cazan y pescan por razones de subsistencia y culturales. La actividad humana sostenida puede ahuyentar a los animales de caza, como el ciervo de cola blanca, así como a las especies protegidas.

El director general del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, David Kerner, testificó que los 1.800 patrulleros estatales bajo su mando están autorizados para detener a migrantes indocumentados bajo un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional federal. Dijo que el gobierno federal no le dice al estado dónde detener a los inmigrantes.

La instalación enfrenta un segundo desafío legal donde un juez federal dio al estado más tiempo para preparar argumentos contra un esfuerzo para certificar un litigio de derechos civiles como una demanda colectiva. Las demandas continúan mientras la administración de Ron DeSantis parece prepararse para construir un segundo sitio de detención de inmigrantes en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida en el norte del estado.