Mundo

La jefa de policía de DC refuerza la cooperación con agentes federales de inmigración

La jefa de policía de Washington, D.C., ordenó aumentar la cooperación con agencias federales de inmigración, generando preocupación tras las medidas de seguridad de la administración.

14/08/2025 | 15:22Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

WASHINGTON (AP) — La jefa de policía de Washington, D.C., ordenó el jueves un aumento en la cooperación entre la policía local y las agencias federales de inmigración, en un ambiente ya tenso después de que las intensas medidas de seguridad del presidente Donald Trump pusieron a la fuerza policial de la ciudad bajo el mando de la administración.

La orden ejecutiva, emitida el jueves y firmada por la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith, establece que los oficiales del departamento ahora pueden compartir información con las agencias de inmigración sobre personas que no están bajo custodia, como alguien involucrado en una parada de tráfico o un control.

Los policías locales también pueden proporcionar “transporte para empleados federales de inmigración y sujetos detenidos”, según indica la orden.

Los cambios, que aumentan la colaboración entre las agencias locales y federales de manera notable, son efectivos de inmediato.

Lectura rápida

¿Qué medida se implementó? Se ordenó un aumento de la cooperación entre la policía local y las agencias federales de inmigración.

¿Quién firmó la orden ejecutiva? La orden fue firmada por la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith.

¿Cuándo se emitió la orden? La orden se emitió el jueves.

¿Qué información se puede compartir? Se puede compartir información sobre personas que no están bajo custodia.

¿Desde cuándo son efectivos estos cambios? Los cambios son efectivos de inmediato.

[Fuente: AP]

