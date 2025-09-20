La gran noche del Premio Ariel celebra lo mejor del cine mexicano en Puerto Vallarta

La 67ª entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano se celebró el sábado por la noche con los filmes “La cocina”, “Sujo” y “Pedro Páramo” entre los principales nominados.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas entregó sus premios en Puerto Vallarta, en el estado occidental de Jalisco. Entre sus nominados estuvieron los directores Alonso Ruizpalacios (“La cocina”), Astrid Rondero y Fernanda Valadez (“Sujo”), Pierre Saint Martin (“No nos moverán”), Rodrigo Prieto (“Pedro Páramo”) y Urzula Barba Hopfner (“Corina”).

La terna de mejor actor se decidió entre Juan Jesús Varela de “Sujo”, Juan Ramón López de “Vergüenza”, Manuel García Rulfo de “Pedro Páramo”, Raúl Briones de “La cocina” y Alfonso Dosal de “Un actor malo”.

Las actrices que compitieron por el Ariel fueron Fiona Palomo de “Un actor malo”, Luisa Huertas de “No nos moverán”, Adriana Paz de “Arillo de hombre muerto”, Naian González Norvind de “Corina” y la estadounidense Rooney Mara por “La cocina”.

El premio a mejor película iberoamericana se decidió entre “El 47” (España), “El Jockey” (Argentina), “El ladrón de perros” (Bolivia) y “El lugar de la otra” (Chile).

Las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere fueron las receptoras del Ariel de Oro a la trayectoria, al igual que el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Mientras que el director mexicano Guillermo del Toro y el filme “Amores Perros”, que cumplió 25 años, recibieron un reconocimiento al mérito cinematográfico.