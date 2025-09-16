La Flotilla Global Sumud denunció a Israel por violar el espacio aéreo y la soberanía de Túnez
Dos barcos que se encontraban en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, a unos 20 kilómetros de la capital de esa última nación, indica un comunicado.
16/09/2025 | 10:43Redacción Cadena 3
FOTO: Flotilla Global Sumud
La organización Flotilla Global Sumud aseguró que cuenta con pruebas de que los incidentes ocurridos contra barcos amarrados en Túnez, el pasado 9 y 10 de septiembre, fueron “premeditados” y que Israel violó el espacio aéreo como de la soberanía aquel país, informaron medios internacionales.
Según la denuncia, dos barcos que se encontraban en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, a unos 20 kilómetros de la capital, fueron atacados, indica un comunicado que publicó el sitio RFI.
Tras el segundo ataque, las autoridades locales condenaron lo ocurrido como una “agresión premeditada” y anunciaron una investigación.
La expedición también apuntó a la “plena colaboración” de Estados Unidos y recalcó que estas acciones “no habrían sido posibles sin el conocimiento de dos países europeos soberanos”.
En su comunicado, la flotilla lamentó lo que calificó como un escenario de “impunidad” frente a las reiteradas violaciones del derecho internacional atribuidas a Israel, favorecidas por la “pasividad de unos países y la complicidad de otros”.
La Flotilla Sumud zarpó a principios de septiembre desde Barcelona con el objetivo de denunciar el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza, exigir la apertura de las fronteras al paso de ayuda humanitaria y visibilizar lo que describen como un “genocidio” en el enclave palestino.
Tras su paso por Túnez, los barcos comenzaron a zarpar de manera escalonada para encontrarse en alta mar con otras embarcaciones que partieron desde Italia.
[Fuente: Noticias Argentinas]