Mundo

La F1 2026 tendrá seis carreras sprint, incluyendo tres nuevas sedes

El calendario de la Fórmula Uno para 2026 incluirá seis carreras sprint, con tres en nuevas ubicaciones como Shanghái y Miami, manteniendo la cantidad total de sprints del año anterior.

16/09/2025 | 10:01Redacción Cadena 3

FOTO: La F1 2026 tendrá seis carreras sprint en 2026, incluyendo tres nuevas sedes

PARÍS (AP) — El calendario de la Fórmula Uno el próximo año tuvo seis carreras de sprint, incluidas tres en nuevas ubicaciones.

La cantidad total de sprints se mantuvo igual. La primera de 2026 se realizó en Shanghái, seguida por Miami.

Silverstone, que albergó un sprint por última vez en 2021, regresó al calendario.

Montreal, Zandvoort y Singapur escenificaron su primer fin de semana con un sprint, anunció F1 el martes.

No hubo fines de semana de sprint en las últimas seis rondas del campeonato, un marcado contraste con esta temporada que contó con tres sprints en los últimos seis grandes premios.

El calendario de F1 de 2026 contó con 24 carreras y se publicó en junio.

Los sprints fueron carreras más cortas que cubrieron 100 kilómetros, aproximadamente un tercio de la distancia de un gran premio. Según cifras de F1, la audiencia televisiva durante los fines de semana de sprint en 2024 promedió un 10% más que en los fines de semana sin sprint.

Lectura rápida

¿Cuántas carreras sprint habrá en 2026? Se anunciaron seis carreras sprint para 2026.

¿Dónde se llevarán a cabo las nuevas carreras sprint? Las nuevas ubicaciones son Shanghái, Montreal, Zandvoort y Singapur.

¿Cuál fue la primera carrera sprint de 2026? La primera carrera sprint se realizó en Shanghái.

¿Qué comparación se hizo con la temporada actual? No habrá fines de semana de sprint en las últimas seis rondas del campeonato, a diferencia de la temporada actual.

¿Qué impacto tuvo la audiencia televisiva de los sprints en 2024? La audiencia televisiva promedió un 10% más durante los fines de semana de sprint en comparación con los fines de semana sin sprint.

[Fuente: AP]

