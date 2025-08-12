En vivo

Susana Buontempo

Argentina

Susana Buontempo

Rosario

Música

Música

Radio

Kim y Putin reafirman su alianza en la guerra contra Ucrania durante una llamada telefónica

El mandatario norcoreano Kim Jong Un y el ruso Vladímir Putin discutieron sus lazos bélicos. La conversación se realizó días antes de un encuentro entre Putin y Donald Trump.

12/08/2025 | 23:52Redacción Cadena 3

FOTO: Kim y Putin reafirman su alianza en la guerra contra Ucrania durante una llamada telefónica

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El mandatario norcoreano Kim Jong Un y su homólogo ruso Vladímir Putin sostuvieron una llamada telefónica en la que discutieron sus crecientes lazos y sus esfuerzos bélicos en la guerra contra Ucrania, informaron el miércoles medios estatales de ambos países. La conversación se produjo días antes de un encuentro planeado entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante su llamada del martes, Putin elogió “la valentía, heroísmo y espíritu de sacrificio” de las tropas norcoreanas mientras luchaban junto a las fuerzas rusas para repeler una incursión ucraniana en la región de Kursk, en Rusia, informó la Agencia Central de Noticias de Corea.

Putin también compartió con Kim información sobre sus próximas conversaciones con Trump, programadas para el viernes en Alaska, según la agencia noticiosa rusa TASS, citando al Kremlin. Los despachos norcoreanos no mencionaron la reunión con Trump.

Kim le dijo a Putin que Pyongyang apoyará plenamente “todas las medidas que adopte la dirección de Rusia”, mientras discutían el avance de los lazos en “todos los sectores” en virtud de un acuerdo de asociación estratégica que firmaron durante una cumbre el año pasado, informó ACNC.

Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala sobre Ucrania, Kim ha hecho de Moscú su prioridad en política exterior mientras busca salir del aislamiento diplomático y expandir relaciones con países que confrontan a Washington. Su gobierno ha desestimado los deseos de Estados Unidos y Seúl de reiniciar las labores diplomáticas con el objetivo de desactivar el programa nuclear de Pyongyang, las cuales se vinieron abajo en 2019 después de una cumbre fallida con Trump durante su primer mandato.

Según evaluaciones surcoreanas, Corea del Norte ha enviado alrededor de 15.000 soldados a Rusia desde finales del año pasado, además de suministrar una gran cantidad de equipo militar, incluidos artillería y misiles balísticos, en apoyo a los esfuerzos de guerra de Putin contra Ucrania. Kim también ha acordado enviar a miles de trabajadores de construcción militar y desminadores a la región rusa de Kursk, lo que la inteligencia surcoreana cree que podría ocurrir pronto.

Lectura rápida

¿Quiénes protagonizaron la llamada telefónica? Kim Jong Un y Vladímir Putin.

¿Qué discutieron? Los crecientes lazos y esfuerzos bélicos en la guerra contra Ucrania.

¿Cuándo se realizó la llamada? El martes, días antes de una reunión entre Putin y Donald Trump.

¿Qué apoyo ofreció Kim a Putin? Apoyo pleno a las medidas de Rusia.

¿Qué ha hecho Corea del Norte desde la invasión rusa? Enviar soldados y suministros militares a Rusia.

[Fuente: AP]

