Kilmar Ábrego García enfrenta esfuerzos de deportación en EEUU, tras detención en Baltimore

BALTIMORE, Maryland, EE.UU. (AP) — Kilmar Ábrego García, cuyo caso se ha convertido en un punto crítico en el esfuerzo agresivo del presidente Donald Trump para expulsar a los no ciudadanos de Estados Unidos, fue detenido por las autoridades de inmigración en Baltimore el lunes para enfrentar nuevos esfuerzos de deportación después de un breve período de libertad.

Sus abogados presentaron rápidamente una demanda para frenar esos esfuerzos de expulsión hasta que un tribunal escuche su solicitud de protección, afirmando que Estados Unidos podría enviarlo a un país donde "no se puede garantizar su seguridad".

La nueva demanda desencadenó una orden judicial general que automáticamente pausa los esfuerzos de deportación por dos días. La orden se aplica a inmigrantes en Maryland que están impugnando su detención.

La multitud grita “¡vergüenza!”

Ábrego, un trabajador de la construcción de 30 años de Maryland de origen salvadoreño, habló en un mitin antes de entregarse.

“Aunque la injusticia nos está golpeando duro, no perdamos la fe. Dios está con nosotros, Dios nunca nos dejará, Dios hace justicia a toda la injusticia que han hecho”, afirmó Ábrego, hablando a través de una intérprete.

Aproximadamente 200 personas se congregaron y rezaban frente a la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore. Algunos sostenían carteles con mensajes como “Dejen de detener a nuestros vecinos” y “Liberen a Kilmar”.

Con Abrego García y su esposa frente a ellos, la multitud habló al unísono: “El pueblo unido jamás será vencido”.

La multitud esperó afuera después de que Ábrego entró al edificio federal. Cuando su abogado y su esposa salieron sin él después de su detención, la multitud gritaba “¡Vergüenza!”.

La titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en la red social X que Abrego estaba siendo procesado para deportación. El abogado de Ábrego, Simon Sandoval-Moshenberg, dijo que se había presentado una demanda en el tribunal federal de distrito en Maryland poco después de su detención solicitando una orden para que no fuera deportado.

“Espero que haya una conferencia de estatus muy pronto, y vamos a pedir una orden provisional para que no sea deportado, mientras se respeten sus derechos de debido proceso para impugnar la deportación a cualquier país en particular”, expresó.

Reencuentro con la familia

Abrego García fue deportado erróneamente en marzo a una prisión notoria en su natal El Salvador. Fue devuelto a Estados Unidos en junio, solo para enfrentar cargos de tráfico humano que sus abogados han calificado de absurdos y vengativos.

La administración Trump ha dicho que está tratando de deportar a Ábrego meses antes de que su juicio sea programado en Tennessee, alegando que el salvadoreño, quien es padre de familia y está casado, es un peligro para la comunidad y un miembro de la pandilla MS-13. Él niega ser pandillero, se declaró inocente de los cargos de tráfico y ha pedido a un juez que desestime el caso por ser una persecución vengativa.

Ábrego fue liberado el viernes por la tarde de una cárcel en Tennessee. Regresó con su familia en Maryland. Un video publicado por defensores de la reunión mostró una habitación decorada con serpentinas, flores y carteles. Abrazó a sus seres queridos y les agradeció “por todo”.

“Responsabilizar a Ábrego García”

Los funcionarios de inmigración han dicho que planean enviar a Ábrego a Uganda, que recientemente acordó un trato para aceptar a ciertos deportados de Estados Unidos. Rechazó una oferta para ser trasladado a Costa Rica a cambio de declararse culpable de cargos de tráfico humano.

Documentos presentados en el tribunal federal muestran que el gobierno de Costa Rica dijo que Ábrego sería recibido como inmigrante legal y no enfrentaría detención.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo que los cargos criminales subrayan cómo Ábrego representa un “peligro claro” y que puede declararse culpable o enfrentar un juicio.

“De cualquier manera, haremos que Ábrego rinda cuentas y protegeremos al pueblo estadounidense”, manifestó Gilmartin.

Estados Unidos deportó erróneamente a Ábrego a El Salvador en marzo, a pesar de la determinación anterior de un juez de que enfrentaba un “temor bien fundado” de violencia allí. Ante una orden judicial, la administración Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, solo para detenerlo por cargos de tráfico humano.

Se declaró inocente y pidió al juez que desestimara el caso, alegando que es un intento de castigarlo por impugnar su deportación a El Salvador. Sus abogados han argumentado que la amenaza de deportarlo a Uganda es más prueba de que la acusación es vengativa.

Los cargos de tráfico se derivan de una parada de tráfico en 2022 en Tennessee por exceso de velocidad. Había nueve pasajeros en el automóvil, y los oficiales discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico. A Ábrego se le permitió continuar conduciendo solo con una advertencia.

Ábrego tiene una esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años. Aunque fue considerado elegible para la liberación previa al juicio el mes pasado, permaneció en la cárcel a petición de sus abogados, quienes temían que la administración republicana pudiera intentar deportarlo de inmediato nuevamente si fuera liberado.

Un fallo reciente en un caso separado en Maryland requirió que el ICE proporcionara un aviso de 72 horas antes de iniciar procedimientos de deportación, tiempo para permitir que un posible deportado monte una defensa. Un correo electrónico de ICE enviado a los abogados a las 4:01 de la tarde del viernes se refiere a esa decisión.

“Por favor, que este correo electrónico sirva como aviso de que el Departamento de Seguridad Nacional puede remover a su cliente, Kilmar Armando Ábrego García, a Uganda no antes de 72 horas a partir de ahora (sin contar fines de semana)”, indica. Uganda recientemente acordó aceptar deportados de Estados Unidos, siempre que no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados.

Los funcionarios federales han argumentado que Ábrego puede ser deportado porque llegó a Estados Unidos ilegalmente y porque un juez federal de inmigración lo consideró elegible para la expulsión en 2019, solo que no a su natal El Salvador.