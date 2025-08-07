Khachanov sorprende y elimina al favorito Zverev en semifinales de Toronto
El ruso Khachanov venció al alemán Zverev por 6-3, 4-6, 7-6 y se asegura un lugar en la final de Toronto. Ahora espera al ganador del duelo entre Fritz y Shelton para definir al campeón.
07/08/2025 | 00:02Redacción Cadena 3
FOTO: Khachanov supera al favorito Zverev y avanza a la final de Toronto
TORONTO (AP) — El ruso Karen Khachanov superó el miércoles 6-3, 4-6, 7-6 al alemán Alexander Zverev, máximo favorito en el Abierto de Toronto, para instalarse en la final.
Khachanov, de 29 años, 11mo preclasificado y ganador de siete títulos en la Gira de la ATP, se enfrentó al triunfador de la segunda semifinal entre los estadounidenses Taylor Fritz (2do) y Ben Shelton (4to).
Zverev, campeón en 2017 y con 24 títulos en la Gira, estaba clasificado como el tercero del mundo. Terminó como el primer preclasificado debido a que el número uno Jannik Sinner —el ganador de 2023— y el número dos Carlos Alcaraz no participaron en este torneo de pista dura.
Lectura rápida
¿Quién ganó la semifinal en Toronto? Karen Khachanov ganó a Alexander Zverev.
¿Cuál fue el resultado del partido? El resultado fue 6-3, 4-6, 7-6.
¿A qué final se clasificó Khachanov? A la final del Abierto de Toronto.
¿Contra quién se enfrentará Khachanov en la final? Se enfrentará al ganador entre Taylor Fritz y Ben Shelton.
¿Por qué Zverev fue el máximo favorito? Debido a que Sinner y Alcaraz no participaron en el torneo.
[Fuente: AP]