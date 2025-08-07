Khachanov sorprende y elimina al favorito Zverev en semifinales de Toronto

FOTO: Khachanov supera al favorito Zverev y avanza a la final de Toronto

TORONTO (AP) — El ruso Karen Khachanov superó el miércoles 6-3, 4-6, 7-6 al alemán Alexander Zverev, máximo favorito en el Abierto de Toronto, para instalarse en la final.

Khachanov, de 29 años, 11mo preclasificado y ganador de siete títulos en la Gira de la ATP, se enfrentó al triunfador de la segunda semifinal entre los estadounidenses Taylor Fritz (2do) y Ben Shelton (4to).

Zverev, campeón en 2017 y con 24 títulos en la Gira, estaba clasificado como el tercero del mundo. Terminó como el primer preclasificado debido a que el número uno Jannik Sinner —el ganador de 2023— y el número dos Carlos Alcaraz no participaron en este torneo de pista dura.