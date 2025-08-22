Kane logra tripleta y Luis Díaz brilla en su debut con el Bayern ante Leipzig

FOTO: Kane anota tripleta y Luis Díaz se estrena con el Bayern en goleada 6-0 ante Leipzig

BERLÍN (AP) — Harry Kane anotó una tripleta y el colombiano Luis Díaz se estrenó con su nuevo equipo en una contundente victoria del Bayern Munich, que comenzó la defensa de su título de la Bundesliga demoliendo el viernes 6-0 al Leipzig.

El poderoso equipo bávaro dominó casi todo el encuentro, con la excepción de un período de 15 minutos después del descanso, cuando Antonio Nusa estuvo cerca de marcar para los visitantes.

Nusa, a quien también le anularon un gol, solo sirvió para provocar más goles de Kane, quien fue apoyado por el destacado Michael Olise, que anotó dos goles, y Luis Díaz, quien consiguió el otro gol y asistió en dos durante su debut en la Bundesliga.

“Queríamos salir dando una declaración y fue exactamente lo que hicimos”, comentó Kane a Sky TV. “El Leipzig es un buen equipo, pero hoy salimos avante en todas las áreas y estuvimos clínicos cuando necesitábamos, entonces pudimos disfrutarlo”.

Olise rompió el empate a los 27 minutos y Díaz hizo que los aficionados locales celebraran nuevamente cinco minutos después tras una jugada bien elaborada que involucró a Kane y Serge Gnabry, quien le pasó el balón a Díaz con el talón.

Olise consiguió su segundo gol dos minutos después, facilitado nuevamente por Gnabry, quien superó a dos defensores del Leipzig para asistir al extremo francés. Olise jugó de central debido a la ausencia por lesión de Jamal Musiala.

Después del medio tiempo, Leipzig mejoró indudablemente, posiblemente tras una charla severa del nuevo entrenador Ole Werner. Este es uno de los seis entrenadores que debutan en la Bundesliga con nuevos clubes este fin de semana.

Pero Kane, quien debió haberse sentido excluido al principio, consiguió el cuarto del Bayern al minuto 64, al volar por encima de un defensor tras recibir el pase de Díaz y superando al portero Péter Gulácsi.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, hizo cuatro cambios al 68, pero no hubo respiro para el Leipzig.

Kane consiguió su segundo gol a los 74 minutos, nuevamente con asistencia de Díaz, y el capitán de Inglaterra completó su primera tripleta de la temporada cuatro minutos después.

El británico también rindió homenaje a sus compañeros goleadores.

“He tenido un año con Michael y siento que la relación es más estrecha”, indicó. “La primera mitad estuvo increíble, los goles que anotó. Y Lucho, saben, han sido semanas, pero creo que tuvimos una conexión al instante. Hoy me asistió con un par y terminó con un gol. Entonces bien por los chicos, grande para la confianza”.