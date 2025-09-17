Kaja Kallas condenó la ofensiva de Israel en Gaza y prometió sanciones

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, condenó la ofensiva terrestre de Israel en Gaza y advirtió que esto agravaría el sufrimiento de los civiles y profundizaría la crisis humanitaria en la región.

“La ofensiva terrestre de Israel en Gaza agravará aún más una situación ya desesperada”, escribió Kallas en X, y agregó que esto implicaría más muertes, destrucción y desplazamientos.

Kallas anunció que la Comisión Europea iba a dar a conocer el miércoles medidas encaminadas a presionar a Israel para que cambie de rumbo, incluyendo la suspensión de concesiones comerciales y sanciones para ministros extremistas y colonos violentos.

Los comentarios de la alta representante se produjeron después de que una comisión de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio en contra de los palestinos en Gaza y exhortó a poner fin de inmediato a la violencia.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que Israel inició una “operación intensa” en la Ciudad de Gaza.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron que al menos 37 personas murieron y decenas están desaparecidas en la ciudad, además de que hubo otros cuatro fallecimientos en otros sitios del enclave.

La ofensiva sobre la Ciudad de Gaza tomará “meses”, según el ejército de Israel

El vocero del ejército israelí, Effie Defrin, afirmó que la ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza tomará “meses”, después de iniciar anoche el ataque, lo cual obligó a miles de palestinos más a huir del mayor centro urbano del enclave.

“No tenemos limitaciones de tiempo”, declaró Defrin a los reporteros.

El vocero señaló que las fuerzas israelíes controlan “amplias” zonas de la Ciudad de Gaza tras el inicio de la operación emprendida anoche, después de semanas de bombardeos contra los barrios de Jabaila, Zeitoun y Sheikh Radwan en esta ciudad.

De acuerdo con cifras e imágenes aéreas dadas a conocer previamente por la Defensa Civil Palestina, gran parte de Zeitoun quedó destruido desde el inicio de la operación en agosto.

Más de 1.500 viviendas fueron destruidas y ningún edificio quedó en pie en la zona sur del barrio.

Defrin indicó que se requerirían varios meses para tomar la Ciudad de Gaza y “varios meses más, quizás más tiempo, para despejar la ciudad porque la infraestructura (de Hamas) está muy arraigada y afianzada”. “Operaremos tanto tiempo como se requiera”, agregó, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.

También apuntó que el ejército tiene “suficientes municiones”, un día después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que Israel está cayendo en el aislamiento y necesitará fortalecer su industria de armas y reducir su dependencia de proveedores extranjeros.

Varios países occidentales declararon embargos de armas totales o parciales contra Israel debido a la ofensiva en Gaza.

Entre 300.000 y 350.000 personas habían huido de la ciudad para dirigirse al sur de Gaza, pero más de medio millón de personas permanecen en la ciudad, indicaron funcionarios de seguridad citados por medios israelíes, según datos del martes por la mañana.

Tras rechazar las conclusiones de una Comisión de Naciones Unidas en el sentido de que Israel cometió genocidio en contra de los palestinos en Gaza, el jefe del Estado Mayor del ejército, Eyal Zamir, emitió una declaración en la que afirmó que el ejército “hace todo lo posible por mitigar el daño a los civiles” y que está actuando para derrotar a una “organización terrorista” que quiere “eliminar la existencia misma del Estado de Israel”.

Israel emprendió una ofensiva de represalia en Gaza hace cerca de dos años.

Dejó más de 64.000 muertos, destruyó gran parte del enclave y provocó una hambruna en el lugar.

Sudáfrica y otros 15 países temen por la seguridad de la flotilla con rumbo a Gaza

Los ministros de Relaciones Exteriores de Sudáfrica y de otros 15 países indicaron que temen por la seguridad de la Global Sumud Flotilla (GSF) que se dirige a Gaza.

En una declaración conjunta emitida por el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, los ministros indicaron que la flotilla, una iniciativa de la sociedad civil, busca suministrar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Compuesta por decenas de botes y cientos de activistas, la GSF es apoyada por delegaciones de 44 países.

Su objetivo es romper el bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria.

La flotilla salió de Barcelona, España, el 1 de septiembre y se espera que llegue a Gaza a mediados de mes.

Emitida de manera conjunta por los cancilleres de Bangladés, Brasil, Colombia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Pakistán, Qatar, Omán, Eslovenia, España, Sudáfrica y Turquía, la declaración también subraya "las necesidades humanitarias urgentes del pueblo palestino y la necesidad de poner fin a la guerra en Gaza.”

Ambos objetivos, la paz y la entrega de ayuda humanitaria, además del respeto al derecho internacional, incluyendo el derecho humanitario, son compartidos por nuestros Gobiernos”, indicó la declaración.

El documento hace un llamado a todas las partes para que respeten el derecho internacional y se abstengan de cualquier acto ilegal o violento en contra de la flotilla y advierte que las infracciones, incluyendo los ataques en aguas internacionales o las detenciones ilegales, podrían conducir a una rendición de cuentas.