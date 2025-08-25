Juventus condena abuso racista contra mediocampista estadounidense McKennie tras victoria en Italia

TURÍN, Italia (AP) — El centrocampista estadounidense Weston McKennie fue objeto de abusos racistas después de que la Juventus completara una victoria de 2-0 en el inicio de la temporada contra el Parma en la Serie A, dijo el club italiano el domingo.

La Juventus publicó un comunicado en las redes sociales diciendo que McKennie fue el objetivo de “comentarios racistas discriminatorios por parte de individuos en la sección visitante” mientras se enfriaba con sus compañeros en el campo.

“La Juventus condena enérgicamente este incidente y cualquier forma de racismo, y garantizará plena cooperación con las autoridades de justicia deportiva para identificar a los responsables”, dijo la Juventus en el comunicado.

McKennie, quien se unió al equipo en 2020, entró como suplente tardío en el partido en Turín, donde el delantero canadiense Jonathan David anotó en su debut en la Serie A para la Juventus.

El Parma también emitió un comunicado el lunes.

“Parma Calcio, en referencia a los eventos ocurridos anoche después del partido en el Allianz Stadium en Turín, condena firmemente todas las formas de racismo y discriminación, tanto dentro como fuera del campo”, dijo.

“La intolerancia racial, o cualquier otro tipo de comportamiento abusivo, NUNCA es tolerada o aceptable y, por lo tanto, debe ser abordada, combatida y condenada en todo momento.”

En 2023, la Fiorentina fue sancionada con una prohibición parcial suspendida del estadio después de que los aficionados dirigieran cánticos racistas y discriminatorios a McKennie y otros jugadores de la Juventus.

El incidente del domingo es el último de una serie de acusaciones de racismo en el fútbol europeo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, describió la semana pasada dos incidentes de presunto abuso racista que empañaron los partidos de la Copa de Alemania como “inaceptables”.

Los comentarios de Infantino se produjeron tras las acusaciones de que Christopher Antwi-Adjei del Schalke fue objeto de abusos racistas en un partido de copa en el Lokomotive Leipzig y un suplente del Kaiserslautern fue abusado racialmente mientras calentaba en un partido en el RSV Eintracht.

La policía británica arrestó a un hombre bajo sospecha de abusar racialmente del delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, durante un partido de la Premier League el 16 de agosto.

El hombre fue arrestado bajo sospecha de un delito de orden público agravado racialmente después de que Semenyo, quien es negro, informara al árbitro que fue abusado racialmente por un espectador en la primera mitad del partido del Bournemouth contra el Liverpool en Anfield.

