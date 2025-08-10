Justin Rose remontó y venció a Spaun en desempate en el Campeonato FedEx St. Jude

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Justin Rose remontó una desventaja de tres golpes en los últimos cinco hoyos contra el desafortunado Tommy Fleetwood, y luego hizo dos birdies en un desempate contra el campeón del Abierto de Estados Unidos, J.J. Spaun, para ganar el Campeonato FedEx St. Jude el domingo.

Rose ofreció otra actuación estelar, cerrando con ronda de 67 golpes, tres bajo par, para su 24ta victoria a nivel mundial, lo que lo colocó de nuevo entre los 10 mejores del mundo a los 45 años y aseguró su lugar en otra Ryder Cup.

Hizo birdie en cuatro hoyos consecutivos y estuvo a punto de embocar un putt de birdie de 13 pies en el hoyo 18 en el TPC Southwind para ganar en tiempo reglamentario. Rose terminó haciendo seis birdies en los últimos ocho hoyos que jugó, el último un putt de 10 pies en el 18 en el tercer hoyo de desempate.

“Unos últimos 90 minutos increíbles”, afirmó Rose. “Jugué un golf increíble en el tramo final. Cuando doy lo mejor de mí, sé que soy lo suficientemente bueno para jugar y competir, y ahora ganar contra los mejores jugadores del mundo. Un día muy gratificante para mí”.

Spaun mostró mucha valentía por su cuenta. Hizo un putt de birdie de 20 pies en el hoyo 17 para compartir el liderato y cerró con ronda de 65. También hizo un putt de birdie de 30 pies en el segundo hoyo extra con Rose muy cerca.

Perdido en su notable remontada estuvo otro revés para Fleetwood, quien se convirtió en una figura simpática en el golf por sus oportunidades perdidas y su gracia en la derrota. Esto parecía ser su momento para agregar un título del PGA Tour a sus victorias alrededor del mundo, especialmente cuando su birdie de 35 pies en el 12 fue el primero de tres birdies en un tramo de cuatro hoyos que le dio una ventaja de dos golpes con tres por jugar.

Pero lanzó un pitch a través del green en el hoyo 16, par-cinco, y tuvo que luchar para hacer par. Estaba entre palos en el 17, hizo un mal tiro y un peor intento de par desde siete pies para bogey. Necesitando birdie en el 18 para tener una oportunidad, salió directo a un búnker.

Fleetwood cerró con 69 golpes y terminó a uno del desempate junto con Scottie Scheffler, quien rozó el borde de tantos putts en los últimos nueve hoyos y tuvo que conformarse con firmar un 67.