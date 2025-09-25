FOTO: Juez no se presenta a audiencia en Esuatini sobre deportados por EEUU

MBABANE, Esuatini (AP) — Un juez no se presentó el jueves a una audiencia judicial en Esuatini sobre la detención de cuatro hombres deportados por Estados Unidos al reino del sur de África.

El caso fue presentado por varias organizaciones sin fines de lucro que desafiaron la legalidad de mantener a los hombres de Cuba, Laos, Vietnam y Yemen sin cargos. Los cuatro fueron deportados a Esuatini a mediados de julio bajo el programa de deportación a terceros países de la administración Trump.

A los cuatro hombres se les negó acceso a asesoría legal mientras estaban detenidos en la principal prisión de máxima seguridad del país durante más de dos meses, indicaron sus abogados con sede en Estados Unidos.

No se dio ninguna razón para la ausencia del juez Titus Mlangeni.

Zakhithi Sibandze, coordinadora nacional de la Asamblea de Mujeres Rurales de Suazilandia —una de las organizaciones sin fines de lucro— acusó a las autoridades de Esuatini de usar tácticas dilatorias para evitar críticas sobre el caso.

Las autoridades estadounidenses deportaron originalmente a cinco hombres a Esuatini. Uno de ellos, un ciudadano jamaicano, fue repatriado a su país de origen el fin de semana pasado.

Estados Unidos ha deportado a más de 30 personas a varios países en África desde julio bajo el nuevo programa. Las autoridades estadounidenses describieron a los cinco enviados a Esuatini como criminales peligrosos que cumplieron condenas por delitos que incluyen asesinato.

Grupos internacionales de derechos han criticado las deportaciones a países donde los migrantes podrían ser negados el debido proceso por gobiernos represivos.

Esuatini, un pequeño país que limita con Sudáfrica, es una de las últimas monarquías absolutas del mundo y el rey gobierna por decreto. Un segundo caso presentado por un abogado que busca proporcionar asesoría legal para los deportados también ha sido repetidamente retrasado.

Estados Unidos ha manifestado que desea deportar a Kilmar Ábrego García a Esuatini.

La portavoz del gobierno de Esuatini, Thabile Mdluli, expresó que no comentaría sobre un caso en curso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.