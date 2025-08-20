En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Juez bloquea ley de Texas que exige exhibir los Diez Mandamientos en escuelas

Un juez determinó que Texas no puede obligar a escuelas públicas a exhibir los Diez Mandamientos. Esta decisión se dio tras la demanda de familias que aseguraron que vulneraba la separación de la iglesia y el Estado.

20/08/2025 | 13:09Redacción Cadena 3

FOTO: Juez bloquea ley de Texas que exige exhibir los Diez Mandamientos en escuelas

Texas no pudo exigir que las escuelas públicas en Houston, Austin y otros distritos seleccionados exhiban los Diez Mandamientos en cada aula, afirmó un juez el miércoles en un fallo temporal contra el nuevo requisito del estado.

Texas se convirtió en el tercer estado en tener una ley sobre los Diez Mandamientos bloqueada por un tribunal.

Un grupo de familias de los distritos solicitó una orden judicial preliminar contra la ley, que entró en vigor el 1 de septiembre. Ellos argumentaron que el requisito violaba las garantías de la Primera Enmienda constitucional sobre la separación de la iglesia y el Estado y el derecho al libre ejercicio religioso.

Texas fue el estado más grande en intentar tal requisito, y el fallo del juez federal Fred Biery desde San Antonio se consideró el más reciente en una creciente batalla legal que se espera eventualmente llegue ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Si bien los Diez Mandamientos no serían enseñados de manera afirmativa, es probable que la audiencia cautiva de estudiantes tenga preguntas, que los maestros se sentirían obligados a responder. Eso es lo que hacen”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas que comenzó citando la Primera Enmienda y terminó con “Amén”.

El fallo prohibió a los 11 distritos y sus afiliados publicar las exhibiciones requeridas bajo la ley estatal. La ley está siendo impugnada por un grupo de familias cristianas, judías, hindúes, unitarias universalistas y no religiosas, incluidos clérigos, que tienen hijos en las escuelas públicas.

Las familias fueron representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado y la Fundación para la Libertad de Religión.

“El fallo de hoy es una gran victoria que protege el derecho constitucional a la libertad religiosa para las familias de Texas de todos los orígenes”, afirmó en un comunicado Tommy Buser-Clancy, abogado principal de la ACLU de Texas. “El tribunal afirmó lo que hemos dicho durante mucho tiempo: las escuelas públicas son para educar, no para evangelizar”.

Una demanda más amplia que nombra a tres distritos del área de Dallas, así como a la agencia de educación estatal y al comisionado, está pendiente en un tribunal federal.

Una corte federal de apelaciones bloqueó una ley similar en Luisiana, y un juez en Arkansas dijo a cuatro distritos que no pueden colocar los carteles, aunque otros distritos en el estado dijeron que tampoco los están colocando.

Aunque el fallo marcó una gran victoria para los grupos de libertades civiles que dicen que la ley viola la separación de la iglesia y el Estado, es probable que la batalla legal esté lejos de terminar.

Los grupos religiosos y conservadores sostuvieron que los Diez Mandamientos son parte de la base de los sistemas judicial y educativo de Estados Unidos y deberían ser exhibidos. Texas tiene un monumento a los Diez Mandamientos en los terrenos del Capitolio y ganó en 2005 un caso en la Corte Suprema que respaldó el monumento.

En Luisiana, el primer estado que ordenó que los Diez Mandamientos se exhibieran en las aulas, un panel de tres jueces de apelación en junio dictaminó que la ley era inconstitucional. _____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Cuál fue la decisión del juez? Un juez bloqueó la ley que exigía la exhibición de los Diez Mandamientos en escuelas de Texas.

¿Quién presentó la demanda? Un grupo de familias de diferentes orígenes religiosos presentó la demanda contra la ley.

¿Qué instituciones apoyaron la demanda? La ACLU, Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado y la Fundación para la Libertad de Religión.

¿Cuál fue el argumento de las familias? Argumentaron que la ley violaba la Primera Enmienda sobre la separación de la iglesia y el Estado.

¿Qué puede pasar después? La batalla legal probablemente continuará a pesar del fallo del juez.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho