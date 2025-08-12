FOTO: Jonrón decisivo de Spencer Torkelson en la novena da triunfo 2-1 a Tigres sobre Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Spencer Torkelson conectó un jonrón para desempatar el juego en la novena entrada y los Tigres de Detroit superaron el lunes 2-1 a los Medias Blancas de Chicago.

Este fue el 26mo cuadrangular del primera base, que conectó con un out en la novena contra el relevista Brandon Eisert (2-4) y golpeó el poste de foul en el jardín izquierdo.

Los Tigres ganaron su segundo juego consecutivo y por tercera vez en cuatro encuentros.

El novato Colson Montgomery conectó su décimo vuelacercas para los Medias Blancas, el peor equipo de la Liga Americana, que solo tuvo cuatro hits y perdió por séptima vez en ocho juegos.

Kyle Finnegan (2-4), el segundo de tres relevistas de Detroit, se llevó la victoria, y Will Vest entró después de un retraso por lluvia de 63 minutos para trabajar una novena entrada limpia y conseguir su 17to salvamento.

El abridor de Detroit, Chris Paddack, permitió tres hits, incluido el jonrón de Montgomery en la quinta entrada, otorgando una base por bolas y ponchando a cuatro en los primeros cinco 2/3 episodios.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El dominicano Wenceel Pérez de 4-1. El cubano Andy Ibáñez de 2-1. El puertorriqueño Javier Báez de 3-1.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 4-1. El cubano Luis Robert Jr. de 4-0.