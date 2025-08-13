Jonrón de Ketel Marte en la novena da triunfo a D-backs, 3-2 sobre Rangers

FOTO: Jonrón de Ketel Marte en la 9na da triunfo a D-backs, 3-2 sobre Rangers

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Un jonrón solitario de Ketel Marte por todo el jardín izquierdo con dos outs en la novena entrada les dio el martes a los Diamondbacks de Arizona una victoria de 3-2 sobre los Rangers de Texas.

El cuadrangular de Marte contra Danny Coulombe (2-1) siguió a ponches consecutivos del venezolano José Herrera y del dominicano Geraldo Perdomo. El de Perdomo fue el quinto en que un bateador de Arizona se quedó mirando, entre 11 ponches.

Acto seguido, el mánager Torey Lovullo protestó y fue expulsado por el umpire principal Nate Tomlinson.

Jalen Beeks (3-1) lanzó un episodio y dos tercios sin tolerar imparable. Le siguió en la novena entrada el novato venezolano Juan Morillo, quien consiguió su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Marte también impulsó una carrera en la séptima entrada que empató el duelo 2-2 tras dos errores del cuadro de los Rangers.

Los Diamondbacks, a seis juegos y medio en la contienda por el comodín de la Liga Nacional, han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros.

Los cinco salvamentos más recientes de Arizona desde el 20 de julio han sido logrados por cinco lanzadores diferentes.

Los Rangers, que ganaron el primer juego de la serie el lunes por la noche, están a seis juegos y medio del primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana y a tres y medio del último puesto que otorga un pasaje de comodín en la liga.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Perdomo de 4-1, Marte de 4-2 con una anotada y dos impulsadas. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 3-0. El venezolano Herrera de 4-1 con una anotada.

Por los Rangers, el mexicano Rowdy Téllez de 4-0. El cubano Adolis García de 4-0 con una remolcada.