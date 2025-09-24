Jessica Chastain critica postura de Apple TV+ sobre estreno de “The Savant”
La actriz Jessica Chastain se opuso a la decisión de Apple TV+ de posponer el estreno de “The Savant” tras la muerte de Charlie Kirk, subrayando la relevancia del proyecto en tiempos difíciles.
NUEVA YORK (AP) — Jessica Chastain no estuvo de acuerdo con la decisión de Apple TV+ de posponer el estreno de la serie “The Savant”, un thriller político, tras el asesinato de Charlie Kirk.
Chastain, quien también fue productora ejecutiva de la serie, acudió a Instagram el miércoles para expresar que “no está alineada con la decisión de pausar el estreno”, argumentando que el programa es “tan relevante” y que nunca ha “evitado temas difíciles”.
Un representante del programa no hizo comentarios de momento sobre la publicación de Chastain.
En la serie limitada de ocho partes, Chastain interpretó a una madre suburbana de dos hijos y veterana militar que trabajó en la Alianza Anti-Odio. Allí, visitó en secreto foros de mensajes similares a 4Chan haciéndose pasar por una nacionalista blanca al tiempo que intentó identificar posibles terroristas. La serie incluyó disparos de francotiradores y el bombardeo de un edificio gubernamental.
Apple TV+ no explicó por qué decidió posponer el estreno del programa, solo que lo hizo después de una “cuidadosa consideración”. La serie iba a debutar el viernes, pero Apple TV+ la pospuso el martes a una fecha futura no establecida.
La decisión se produjo tras la muerte por disparos del líder conservador Kirk. Los fiscales acusaron a un joven de 22 años y dijeron que envió mensajes de texto que parecen mostrar que el acto fue motivado por el deseo de detener el “odio” de Kirk.
“El post de Chastain decía: ‘The Savant’ trata sobre los héroes que trabajan todos los días para detener la violencia antes de que ocurra, y honrar su valentía se siente más urgente que nunca. Mantengo la esperanza de que el programa llegue pronto a las audiencias. Hasta entonces, deseo seguridad y fortaleza para todos.”
Chastain citó numerosos actos de violencia política en los últimos años en Estados Unidos, incluyendo el complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, los intentos de asesinato del año pasado contra el presidente Donald Trump durante su candidatura y la muerte de Kirk.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]