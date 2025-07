Jefa de policía de Maine dice que agente arrestado por ICE pasó verificación federal en mayo

OLD ORCHARD BEACH, Maine, EE.UU. (AP) — La jefa de policía de una ciudad turística en Maine solicitó una investigación sobre el arresto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de uno de sus agentes, afirmando que el agente tenía permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.

El servicio de inmigración, conocido como ICE por sus siglas en inglés, arrestó a Jon Luke Evans, quien trabajaba para el Departamento de Policía de Old Orchard Beach y era originario de Jamaica, el 25 de julio. La agencia declaró que Evans estaba ilegalmente en Estados Unidos e intentó comprar un arma de fuego de manera ilegal.

ICE indicó en un comunicado el lunes que Evans había ingresado legalmente a Estados Unidos en septiembre de 2023 y violó los términos de su admisión al quedarse más tiempo del permitido por su visa. Pero la jefa de policía de Old Orchard Beach, Elise Chard, señaló en su propio comunicado el lunes que el Departamento de Seguridad Nacional había verificado que Evans recibió autorización para trabajar en el país en mayo de este año.

El Departamento de Policía de Old Orchard Beach y los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de actualización sobre el estado del caso de Evans. No estaba claro el martes si tenía acceso a un abogado.

ICE y Chard presentaron relatos diferentes sobre el empleo de Evans por parte de la ciudad. Chard sostuvo que el departamento fue notificado por funcionarios federales de que Evans tenía permiso legal para trabajar en el país y que su documento de autorización no expiraría hasta 2030.

Agregó que el departamento estaba “angustiado y profundamente preocupado por este aparente error por parte del gobierno federal” e investigará para determinar qué pasos puede tomar para asegurar el cumplimiento de la ciudad en el futuro. Añadió que el departamento llevará a cabo una revisión interna de las circunstancias del caso.

“El Departamento de Policía de Old Orchard Beach nunca fue informado oficialmente sobre la detención de Evans, y el departamento se enteró oficialmente de los detalles del asunto en un comunicado de prensa emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas”, afirmó Chard.

ICE expresó en un comunicado que Evans admitió ante sus oficiales que intentó comprar un arma de fuego para su empleo como policía en la ciudad. Eso activó una alerta a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que coordinó con ICE para realizar el arresto, aseguró la agencia en un comunicado.

Evans iba a salir de Estados Unidos en octubre de 2023, pero nunca abordó su vuelo de salida, dice el comunicado.

“Tenemos un departamento de policía que estaba violando conscientemente la misma ley que debía hacer cumplir para emplear a un extranjero ilegal”, aseveró Patricia H. Hyde, directora interina de la oficina de operaciones de ejecución y remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Boston, en un comunicado.

Old Orchard Beach es un popular destino de vacaciones de verano en Maine, conocido por su paseo marítimo, playa y parque de atracciones en el centro. Es una comunidad altamente estacional que es más activa en el verano, cuando se llena de visitantes y requiere una mayor presencia policial que en los meses más lentos y fríos.

Maine es uno de aproximadamente una docena de estados que permiten a los residentes no ciudadanos trabajar como policías, manifestó Chard. Son empleados a tiempo parcial y estacionales que se asignan a una variedad de tareas, incluyendo la vigilancia comunitaria y la patrulla de la playa a pie y en bicicleta, destacó.

Evans pasó los exámenes físicos y médicos, y una verificación de antecedentes, apuntó Chard. También completó el curso estándar de entrenamiento antes de ser desplegado en servicio, dijo.

________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.