Jake Paul y Gervonta Davis se enfrentarán en un esperado combate el 14 de noviembre

ATLANTA (AP) — El YouTuber convertido en boxeador de peso crucero Jake Paul y el invicto campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, acordaron pelear el 14 de noviembre en el State Farm Arena de Atlanta.

La empresa promotora de Paul, Most Valuable Promotions, y Netflix anunciaron el inusual enfrentamiento el miércoles. Netflix transmitirá la pelea a nivel mundial a sus más de 300 millones de suscriptores.

Davis, de 30 años (30-0-1, 28 KOs), un campeón mundial de tres divisiones, sería la primera estrella cerca de su supuesto mejor momento en enfrentarse a Paul (12-1, siete KOs), la celebridad en línea que se ha convertido en uno de los atletas de deportes de combate mejor pagados del mundo a pesar de nunca haber peleado contra un boxeador de élite.

Netflix y Nakisa Bidarian, socio comercial de Paul, no se refirieron a la pelea como una exhibición, pero no está claro cómo las autoridades de Georgia permitirían que el enfrentamiento se lleve a cabo como un combate competitivo, dada la dramática diferencia de tamaño y experiencia de los peleadores.

Paul típicamente pesa más de 90 kilogramos (200 libras) en el ring, mientras que Davis es un campeón de 61 kilogramos (135 libras) que nunca ha peleado por encima de los 65 kilos (140 libras). Los peleadores no anunciaron un peso contratado ni el número de asaltos en su combate planeado.

La pelea marcaría un regreso a Netflix para Paul, de 28 años, cuya victoria el pasado noviembre sobre Mike Tyson, entonces de 58 años, atrajo a un estimado de 108 millones de espectadores a nivel mundial.

Después de que Paul venciera a un tibio Julio César Chávez Jr. por decisión a principios de este verano, ingresó en el ranking de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo en el puesto número 14, lo que lo hace elegible para pelear por títulos mundiales.