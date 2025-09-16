Italia extradita al ucraniano implicado en las explosiones de un gasoducto

MILÁN (AP) — Un tribunal de apelaciones italiano aprobó la extradición a Alemania de un hombre ucraniano arrestado el mes pasado bajo sospecha de provocar explosiones que dañaron los gasoductos North Stream entre Rusia y Alemania, informaron el martes los medios italianos.

El sospechoso, Serhii Kuznietsov, se opuso a la extradición y su abogado, Nicola Canestrini, dijo que apelarán la decisión de un tribunal de apelaciones en Bolonia ante el Tribunal de Casación más alto de Italia, informó el diario italiano Corriere della Sera.

Canestrini afirmó que a su cliente se le negó el derecho a asistir a la audiencia de extradición el 9 de septiembre y no había recibido todos los documentos relacionados con su caso desde Alemania. Canestrini no respondió de inmediato a una llamada solicitando comentarios.

Kuznietsov, de 49 años, fue detenido en agosto cerca de la ciudad de Rímini, en la costa del Adriático, bajo una orden de arresto europea.

Explosiones submarinas el 26 de septiembre de 2022 dañaron los gasoductos que transportan gas natural ruso a Alemania bajo el mar Báltico. El daño aumentó las tensiones sobre la guerra en Ucrania mientras los países europeos actuaban para reducir su dependencia de las fuentes de energía rusas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.

La fiscalía alemana dio pocos detalles de su investigación, pero dijo hace dos años que había encontrado rastros de explosivos submarinos en muestras tomadas de un yate que fue registrado como parte de la investigación.