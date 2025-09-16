En vivo

Mundo

Italia extradita al ucraniano implicado en las explosiones de un gasoducto

La justicia italiana autorizó la extradición de Serhii Kuznietsov a Alemania, donde se le investiga por su posible participación en las explosiones que afectaron al gasoducto Nord Stream.

16/09/2025 | 08:10Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

MILÁN (AP) — Un tribunal de apelaciones italiano aprobó la extradición a Alemania de un hombre ucraniano arrestado el mes pasado bajo sospecha de provocar explosiones que dañaron los gasoductos North Stream entre Rusia y Alemania, informaron el martes los medios italianos.

El sospechoso, Serhii Kuznietsov, se opuso a la extradición y su abogado, Nicola Canestrini, dijo que apelarán la decisión de un tribunal de apelaciones en Bolonia ante el Tribunal de Casación más alto de Italia, informó el diario italiano Corriere della Sera.

Canestrini afirmó que a su cliente se le negó el derecho a asistir a la audiencia de extradición el 9 de septiembre y no había recibido todos los documentos relacionados con su caso desde Alemania. Canestrini no respondió de inmediato a una llamada solicitando comentarios.

Kuznietsov, de 49 años, fue detenido en agosto cerca de la ciudad de Rímini, en la costa del Adriático, bajo una orden de arresto europea.

Explosiones submarinas el 26 de septiembre de 2022 dañaron los gasoductos que transportan gas natural ruso a Alemania bajo el mar Báltico. El daño aumentó las tensiones sobre la guerra en Ucrania mientras los países europeos actuaban para reducir su dependencia de las fuentes de energía rusas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.

La fiscalía alemana dio pocos detalles de su investigación, pero dijo hace dos años que había encontrado rastros de explosivos submarinos en muestras tomadas de un yate que fue registrado como parte de la investigación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Italia recientemente?

Un tribunal de apelaciones aprobó la extradición de un ciudadano ucraniano a Alemania.

¿Quién es el acusado?

El acusado es Serhii Kuznietsov, un hombre ucraniano de 49 años.

¿Cuándo se hizo la audiencia de extradición?

La audiencia de extradición se realizó el 9 de septiembre.

¿Dónde fue detenido Kuznietsov?

Kuznietsov fue detenido cerca de Rímini, en la costa del Adriático.

¿Por qué se le acusa?

Se le acusa de estar implicado en las explosiones que dañaron los gasoductos North Stream.

[Fuente: AP]

