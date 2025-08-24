Israel promete continuar ofensiva en Gaza ante el aumento de muertes por hambruna

FOTO: Palestinos residentes en Gaza confluyen en un punto de entrega de alimentos

Funcionarios israelíes ratificaron este domingo su decisión de continuar con la ofensiva sobre Gaza, mientras los ciudadanos de esa ciudad reportaron intensos ataques aéreos y terrestres y las autoridades palestinas señalaron que el número de muertos por hambruna sigue aumentando.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron ayer que se documentaron al menos ocho muertes por inanición en las últimas 24 horas, incluyendo la de un niño, lo que eleva el número de víctimas de la hambruna desde marzo a 281, entre ellas 114 niños.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el asalto a la ciudad, que ha generado alarma y críticas internacionales tanto en el extranjero como en Israel, continuará.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están actuando y continuarán actuando con toda su fuerza para derrotar a Hamás, asegurar la liberación de todos los rehenes y poner fin a la guerra bajo las condiciones establecidas por Israel", declaró.

El viernes, Katz afirmó que se habían aprobado los planes de ataque y advirtió que la Ciudad de Gaza sería arrasada a menos que Hamás aceptara las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, incluyendo la liberación de todos los rehenes y el control permanente de la seguridad israelí sobre el enclave.

El Ejército israelí afirmó haber ampliado su asalto a la zona de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. "Las tropas están desmantelando la infraestructura terrorista, tanto en la superficie como bajo tierra, eliminando a militantes y reforzando el control operativo en la zona", declaró el Ejército en un comunicado.

Añadió que la expansión del combate a otras zonas tenía como objetivo impedir el reagrupamiento de los combatientes de Hamás. "Las tropas continuarán operando contra las organizaciones en la Franja de Gaza para mantener la seguridad del Estado de Israel", añadió el comunicado.

Según las autoridades sanitarias de Gaza, los ataques aéreos y los tiroteos israelíes han matado a más de 62.000 personas en la franja desde octubre de 2023.