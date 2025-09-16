Israel lanzó otra ofensiva en Gaza tras intensos bombardeos en la ciudad

Israel bombardeó fuertemente la ciudad de Gaza durante la madrugada de este martes, informaron varios medios de comunicación.

Axios, un portal de noticias estadounidense, informó que el Ejército israelí lanzó una ofensiva terrestre el lunes para ocupar la ciudad de Gaza, citando a funcionarios israelíes.

El periódico israelí The Jerusalem Post confirmó que la invasión de la ciudad de Gaza, por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), comenzó la noche del lunes.

Según el Times of Israel, las FDI ampliaron gradualmente los ataques aéreos en y alrededor de la ciudad estos últimos días, pero no se enviaron tropas de tierra a esta ciudad septentrional densamente poblada.

Fuentes locales y testigos oculares en Gaza negaron cualquier incursión de tanques israelíes en la ciudad de Gaza, indica el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Todavía no se había observado la penetración o el movimiento de tanques israelíes en el corazón de la ciudad, según los lugareños en la ciudad de Gaza.

Aunque sí confirmaron intensos ataques aéreos y bombardeos de drones en la mayor parte de la ciudad de Gaza.

La agencia de noticias oficial palestina WAFA informó a primera del martes que el Ejército israelí intensificó sus incursiones a la ciudad de Gaza desde el lunes por la noche. Citando fuentes locales, WAFA precisó que aviones de guerra israelíes estaban lanzando ataques continuos contra la ciudad, casi sin detenerse.

En las últimas semanas, unos 300.000 palestinos huyeron de la ciudad de Gaza, hogar de casi un millón de personas, reportó la Radio del Ejército de Israel.

A principios de agosto, la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que el Gabinete de Seguridad de Israel había aprobado un plan para tomar la ciudad de Gaza.

El portavoz militar de Israel, Effie Defrin, afirmó a principios de este mes que las fuerzas israelíes controlan alrededor del 40 % de la ciudad de Gaza y añadió que “expandirán e intensificarán” la ofensiva estos próximos días para apoderarse del centro urbano más grande del enclave.