Israel intensifica ataques y cerca de 300.000 personas huyen de Ciudad de Gaza

FOTO: Aspecto de la Ciudad de Gaza, destruida por bombardeos del ejército de Israel

Cerca de 300.000 personas huyeron de la Ciudad de Gaza ante la intensificación de los ataques de Israel, informó hoy domingo la Radio del Ejército de Israel, que citó a fuentes oficiales.

Los ataques israelíes, principalmente en el norte de la Franja de Gaza, causaron la muerte a por lo menos 68 palestinos e hirieron a 346 más en las últimas 24 horas, dijo hoy domingo el Ministerio de Salud de Gaza.

Los ataques destruyeron al menos dos edificios de varios pisos en la Ciudad de Gaza, incluyendo uno perteneciente a la Universidad Islámica, en la que se refugiaban desplazados.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, compartió un video en redes sociales que mostraba el edificio de la universidad cuando se desplomaba tras ser bombardeado.

El ejército israelí confirmó que atacó dos edificios de gran altura porque supuestamente eran usados por Hamas para recopilación de información e inteligencia.

Israel dice que planea tomar el control de la Ciudad de Gaza, donde vivían y se refugiaban alrededor de un millón de personas antes de que comenzara la ofensiva, como parte de sus objetivos declarados de desmantelar a Hamas y liberar a unos 50 rehenes retenidos por el grupo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó hoy a Jerusalén y visitó el Muro Occidental en compañía del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Se tiene previsto que sostengan conversaciones.

Netanyahu llamó a Rubio "un destacado amigo del Estado de Israel" y dijo que su visita mostró "la resiliencia de la alianza entre Estados Unidos e Israel".

"Bajo el presidente Trump y el secretario de Estado Rubio, esta alianza es más fuerte que nunca", afirmó Netanyahu.

En declaraciones hechas a reporteros antes de partir hacia Israel, Rubio dijo que Trump "no está feliz" por el ataque israelí contra Qatar el martes, pero que eso "no cambiará la naturaleza de nuestra relación con los israelíes". Añadió que los dos países "tendrán que hablar" del impacto sobre las perspectivas de un acuerdo de cese al fuego.

Rubio va a visitar un sitio de excavación de un asentamiento el lunes, el cual está dirigido por la organización Elad a favor de los colonos en el vecindario palestinos de Silwan, en Jerusalén Oriental.

Las operaciones del ejército israelí han causado la muerte a más de 64.000 personas en Gaza desde octubre de 2023, dijeron autoridades de salud de Gaza, y gran parte del enclave ha quedado reducido a escombros, en tanto que la hambruna sigue propagándose.