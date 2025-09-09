FOTO: Israel atacó a líderes de Hamas en Qatar y dejó al menos cinco muertos en Doha

El Ejército de Israel lanzó un ataque aéreo este martes contra altos mandos del grupo terrorista Hamas, una operación sin precedentes que, según funcionarios israelíes, tuvo lugar en la capital de Qatar, Doha, donde se escucharon explosiones durante la jornada.

Por su parte, desde el grupo terrorista confirmaron que cinco de sus miembros han muerto en el ataque, aunque ninguno de ellos eran parte de su delegación negociadora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aunque el comunicado oficial del Ejército no mencionó el lugar del ataque, funcionarios de inteligencia confirmaron a medios como The New York Times, Reuters y AP que la operación tuvo como blanco una sede de la dirigencia política de Hamas en Doha, ciudad que históricamente ha servido como base del liderazgo exiliado del grupo y como centro de mediación en las negociaciones entre Israel y Hamas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), junto con el Shin Bet (la agencia de seguridad interior), anunciaron que el ataque fue dirigido contra líderes responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023 y de la conducción de la guerra contra el Estado de Israel. “Tomamos medidas para mitigar daños a civiles, incluyendo el uso de munición de precisión”, afirmaron.

Según fuentes citadas por The Jerusalem Post, uno de los objetivos fue Khalil al-Hayya, alto dirigente de Hamas en el exilio y uno de los principales negociadores del grupo. Hamas reconoció que entre los muertos está Himam al-Hayya, hijo del dirigente, pero aseguró que la delegación principal “sobrevivió” y acusó a Israel de “fracasar en su intento de asesinato selectivo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Horas más tarde, fuentes de Hamas indicaron a Al Jazeera y a Reuters que todos los líderes sobrevivieron al ataque, que ocurrió mientras discutían una nueva propuesta de alto el fuego impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, el canal saudita Al-Hadath afirmó que varios líderes importantes, entre ellos Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal, Zaher Jabarin y Nizar Awadallah, habrían muerto en la operación. La información no fue confirmada oficialmente.

Netanyahu: “Una operación israelí totalmente independiente”

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que la operación fue “totalmente israelí” y que la decisión fue tomada tras los recientes ataques de Hamas en Jerusalén y Gaza. “La acción contra los cabecillas terroristas fue iniciada, ejecutada y asumida en su totalidad por Israel”, declaró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante un acto en la Embajada de EE.UU. en Jerusalén, Netanyahu sostuvo que este ataque “podría abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza”. Aseguró que Israel aceptó la propuesta de paz del presidente Trump, la cual plantea la liberación de rehenes a cambio de un alto el fuego inmediato.

Explosiones en Doha y condenas internacionales

Testigos en Doha reportaron varias explosiones en la zona de Legtifya, donde columnas de humo fueron visibles desde una estación de servicio cercana a un complejo residencial vigilado por la guardia del emir de Qatar.

El Ministerio del Interior de Qatar confirmó que el ataque impactó una sede residencial de Hamas y aseguró que la situación “ya está bajo control”. A su vez, el Ministerio de Exteriores qatarí condenó “en los términos más enérgicos” lo que calificó como un “ataque criminal” y una “flagrante violación de las leyes internacionales y de la soberanía de Qatar”.

En reacción, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la operación como “una violación grave de la soberanía de un país que ha jugado un papel fundamental en la mediación”. Irán, Jordania, y la Organización para la Liberación de Palestina también sumaron condenas, advirtiendo sobre una escalada regional.

Impacto en las negociaciones

El ataque podría complicar aún más las negociaciones de un cese al fuego en Gaza, estancadas desde hace semanas. Qatar ha sido mediador clave en esos diálogos, junto con Egipto y Estados Unidos.

La nueva propuesta de Trump, entregada por su enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, contempla un alto el fuego progresivo, la retirada de fuerzas israelíes y la liberación de rehenes. Hamas calificó la propuesta como un “documento de rendición humillante”, aunque confirmó que estaba en discusión.

Expansión del conflicto

El ataque en Doha marca una expansión significativa de las operaciones israelíes más allá de sus frentes habituales en Gaza, Líbano, Siria y Yemen. La acción también pone en riesgo la estabilidad de Qatar, que alberga la base aérea estadounidense de Al-Udeid, sede del Comando Central de EE.UU.

Aún se desconoce si Washington dio su consentimiento explícito para el ataque, aunque medios israelíes aseguran que Estados Unidos fue notificado y aprobó la operación, una afirmación que la Casa Blanca no ha confirmado públicamente.