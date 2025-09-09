Mensaje de la argentina que viaja en la flotilla humanitaria: "No nos frenarán"

Celeste Fierro, ex diputada de CABA del MST en el Frente de Izquierda Unidad y representante de la Liga Internacional Socialista (LIS) en la Flotilla Global Sumud que viaja a Gaza repudió este martes lo que calificó como el ataque de un dron contra uno de los barcos y confirmó que nada detendrá la misión humanitaria.

Desde su embarcación que en estos momentos se dirige hacia Túnez, Cele Fierro expresó: "Este ataque totalmente inaceptable a la embarcación Family, donde viajan Greta y Thiago, es un intento más del sionismo de amedrentarnos a todos los activistas que estamos llevando ayuda humanitaria hacia Gaza, aunque el Ministerio del Interior de Túnez ahora quiera simular que no pasó nada, diciendo que solo fue un incendio".

"La verdad de lo que pasa es muy clara; el Estado sionista se empieza a sentir acorralado por todos lados, por la solidaridad a nivel internacional que no para de crecer y pretende frenar esta misión que está siendo apoyada en todo el mundo para romper el bloqueo criminal que le perpetúan al pueblo palestino", sostuvo.

En una gacetilla a la que tuvo acceso NA, Fierro continuó: "Hagan lo que hagan no nos van a frenar y el apoyo social a esta flotilla sigue creciendo. Llevamos con nosotros todo el apoyo de los pueblos del mundo que se rebelan contra este genocidio y defienden al pueblo palestino".

La cordobesa Fierro -afincada en la CABA- expresó: "Este acto de total cobardía, en el que además violaron el espacio aéreo tunecino, solo confirma que el gobierno de Netanyahu ya no tiene forma de ocultar la barbarie que está cometiendo y no puede hacer más que huir hacia adelante".

"Por eso es importantísimo que en todos lados se siga visibilizando esta acción que estamos llevando adelante, se sigan haciendo acciones de apoyo en todo el mundo y se continúe sumando fuerza en todas partes para la causa del pueblo palestino. Hay que exigirles a todos los gobiernos de cada país, que denuncien la agresión a la embarcación de la Flotilla y que rompan ahora mismo relaciones con el Estado genocida de Israel", enfatizó la representante del MST.

Cele Fierro desempeñó el cargo de diputada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 10 de diciembre de 2023 y el 12 de diciembre de 2024, en el marco de la rotación que establece la alianza cuatripartita Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.