Mundo

Irán ejecuta a un acusado de espiar para Israel; activistas critican su confesión

Irán llevó a cabo la ejecución de Babak Shahbazi, acusado de espiar para Israel. Activistas sostuvieron que su confesión fue obtenida bajo tortura y cuestionaron las razones de su condena.

17/09/2025 | 02:12Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán afirmó el miércoles que había ejecutado a un hombre al que acusaba de espiar para Israel, algo disputado por activistas que afirmaron que fue torturado para obtener una confesión falsa.

La agencia de noticias Mizan del poder judicial indicó que el hombre ejecutado, Babak Shahbazi, había recopilado y vendido información sensible sobre centros de datos iraníes e instalaciones de seguridad a agentes israelíes.

A pesar de estas afirmaciones, los activistas sostuvieron que Shahbazi fue detenido por escribir una carta al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ofreciéndole su ayuda. Irán ha suministrado drones a Rusia, que han sido utilizados para atacar a Ucrania.

El grupo Derechos Humanos de Irán había advertido que Shahbazi podría ser ejecutado. “El mensaje de Babak al presidente Zelenskyy ofreciendo ayuda en la guerra contra Rusia fue utilizado como un ejemplo de espionaje para Israel”, afirmó el grupo, señalando que las autoridades argumentaron que Israel “había enseñado a Babak a usar Microsoft Word”. Irán no reconoció esa afirmación.

Los activistas describieron a Shahbazi como una persona que se ofrecía a luchar por Ucrania.

Irán no detalló cómo ejecutó a Shahbazi, aunque los prisioneros condenados suelen ser ahorcados. Irán ahorcó a ocho personas por espionaje desde la guerra de 12 días con Israel, lo que generó temores entre los activistas de que el gobierno podría llevar a cabo una ola de ejecuciones.

En el conflicto, Israel libró una guerra aérea con Irán que resultó en la muerte de aproximadamente 1.100 personas, incluidos muchos comandantes militares. Irán respondió lanzando andanadas de misiles dirigidos a Israel.

De acuerdo con un informe de la ONU, Irán llevó a cabo ejecuciones a “un ritmo alarmante” en 2024, con al menos 975 personas ejecutadas. El informe también citó otros abusos a los derechos humanos, como obstáculos a la libertad de expresión, el uso de tortura y detenciones arbitrarias.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Irán?
Irán ejecutó a Babak Shahbazi acusado de espiar para Israel.

¿Quién fue ejecutado?
El ejecutado fue Babak Shahbazi, quien fue acusado de espionaje.

¿Cuándo ocurrió la ejecución?
La ejecución fue confirmada el miércoles por Irán.

¿Dónde se llevaron a cabo los hechos?
La ejecución tuvo lugar en Irán.

¿Por qué lo acusaron de espionaje?
Se alegó que Shahbazi vendió información sensible a Israel.

[Fuente: AP]

