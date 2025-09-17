FOTO: Irak lanzó un plan de inversión para enfrentar el cambio climático

Irak anunció este martes el lanzamiento de la primera etapa del Plan de Inversión Climática para 2025-2030 para combatir los efectos del cambio climático.

El presidente de la Comisión Nacional de Inversión (CNI) de Irak, Haider Mohammed Makiya, enfatizó que el plan representa uno de los proyectos estratégicos adoptados por el Gobierno iraquí para enfrentar los desafíos del cambio climático, cuyos efectos volvieron cada vez más visibles sobre los recursos hídricos, agricultura y el medio ambiente, añadió la declaración.

La primera etapa del plan se concentrará en cinco sectores clave: energía y energía renovable, agricultura, industria, recursos hídricos e innovación, dijo Makiya.

Makiya enfatizó que el plan no es sólo un documento, sino una hoja de ruta establecida por el Gobierno para impulsar un desarrollo sostenible de forma equilibrada que favorezca a todas las provincias de Irak.

El cambio climático afecta a Irak a través de sequías extremas, aumento de las temperaturas y desertificación, lo que perjudica gravemente la agricultura y la seguridad hídrica del país. Esto fuerza el desplazamiento de la población, aumenta la escasez de alimentos y agua, deteriora la salud y agrava el riesgo de conflictos sociales y violencia.