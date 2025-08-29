Inundaciones en región paquistaní dejan a muchos sin ayuda y en riesgo de enfermedades

NAROWAL, Pakistán (AP) — Los rescatistas se apresuraron a evacuar a decenas de miles de paquistaníes varados por las inundaciones a principios de esta semana, mientras que muchos se quedaron sin alimentos ni suministros médicos el viernes y el gobierno luchaba por enviar ayuda.

Las inundaciones en la provincia oriental de Punjab en Pakistán comenzaron el lunes cuando una cantidad anormal de lluvia provocó un repentino escape de agua en las represas de los ríos Sutlej, Chenab y Ravi. Las aguas crecientes fueron las primeras en golpear la región en cuatro décadas.

Nueva Delhi alertó a Islamabad la semana pasada sobre posibles inundaciones transfronterizas. Desde entonces, casi 300.000 personas han sido evacuadas de las áreas afectadas por las inundaciones, informó Irfan Ali Kathia, director general de la Autoridad de Gestión de Desastres de Punjab.

Veinte personas han muerto en las inundaciones de esta semana en Punjab, elevando el número de muertos a nivel nacional a 820 desde las inundaciones repentinas a finales de junio, manifestó Kathia.

Casi 1.100 campamentos de ayuda y médicos estaban operando en la provincia para proporcionar refugio temporal y tratamiento, y se estaban estableciendo más campamentos médicos en las áreas afectadas por las inundaciones, agregó.

Las autoridades tuvieron dificultades para responder a las inundaciones. Muchas personas denunciaron el viernes que todavía no habían recibido ayuda del gobierno y que necesitaban urgentemente alimentos y suministros médicos.

Un reportero de Associated Press vio el jueves pueblo tras pueblo bajo el agua. Las aguas cubrían campos y calles y miles de personas estaban sentadas al borde de las carreteras. Muchos huyeron de sus hogares apresuradamente, llevando poco o nada de comida.

“Estamos en gran miseria. Ni el gobierno ni nadie ha venido a preguntar por nosotros”, expresó Mohammad Saleem, un agricultor en Narowal, sentado en una carretera rodeado de agua con cientos de otras personas.

Rana Hanan, un profesor en la Universidad de Narowal, manifestó que más de 100 casas en su comunidad fueron destruidas. “Cuando llegó el agua, la gente se salvó por su cuenta”, expresó.

En algunas áreas, los residentes se aferraron a los tejados esperando ser rescatados, mientras que aquellos que llegaron a terrenos más altos reportaron hambre, infecciones de la piel y diarrea.

La organización benéfica privada Sahara Foundation estableció un campamento médico en el pueblo de Kartarpur para tratar a aquellos que sufren enfermedades causadas por la falta de agua y alimentos limpios.

El doctor Bilal Siddiq, un médico de Sahara Foundation, sostuvo que 50 aldeas cercanas permanecen sumergidas. “Hay infecciones fúngicas y dérmicas por doquier”, comentó. “También estamos viendo un aumento de casos de diarrea, dolor gástrico y malaria.”

Haji Amjad, de 45 años, mostró sus pies infectados mientras se sentaba fuera de su hogar inundado por cuarto día. “Todo mi cuerpo pica, me duele el estómago y no hay medicina”, expresó.

Pero incluso cuando los niveles de agua comienzan a bajar en algunas áreas, algunos residentes dicen que sus problemas están aumentando. Con el forraje destruido, el ganado se está enfermando sin atención veterinaria.

Nargis Bibi, de 45 años, estalló en llanto al describir cómo las inundaciones habían arruinado sus reservas de grano. “Las inundaciones han destruido todo. Solo nos queda la vida”, aseguró.

La ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, manifestó en un comunicado el viernes que se están evaluando los daños a hogares, cultivos y ganado y prometió que todas las pérdidas serían compensadas.

Agregó que su prioridad es salvar vidas y entregar ayuda a las personas desplazadas, e instó a los residentes en áreas afectadas por las inundaciones a trasladarse a lugares más seguros.

Los informes de posibles inundaciones desataron el pánico en Sindh, donde las inundaciones de 2022 mataron a cientos de personas, cobrando un total de 1.739 vidas en todo el país.

En Cachemira controlada por India, las inundaciones mataron a casi 100 personas, según funcionarios indios.

La crisis en la provincia de Punjab en Pakistán subrayó los crecientes desafíos del cambio climático, con el país clasificado entre los 10 más vulnerables.

___

El corresponsal Asim Tanveer contribuyó desde Multan, Pakistán.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.