Inundaciones en Pakistán: 1.2 millones de afectados y 250 mil desplazados

FOTO: Inundaciones dejan 1,2 millones de afectados y 250.000 desplazados en este de Pakistán

NAROWAL, Pakistán (AP) — Rescatistas en botes se apresuraron el jueves para llegar a las familias varadas en la populosa provincia oriental de Punjab en Pakistán, después de que tres grandes ríos se desbordaron debido a las fuertes lluvias y la apertura de compuertas de represas rebosantes en la vecina India.

Las inundaciones desplazaron a casi 250.000 personas y las autoridades señalaron que más de un millón de personas se han visto afectadas, con cultivos y negocios destruidos y muchos sin posibilidad de abandonar sus hogares.

Al menos 15 personas fallecieron en la víspera en el distrito de Gujranwala y en aldeas cercanas, según la policía. Los meteorólogos apuntaron que se esperaban más precipitaciones para el viernes, después de una pausa de dos días, y podrían continuar hasta la próxima semana.

La ministra de la provincia, Marriyum Aurangzeb, apuntó que las inundaciones alcanzaron 1.432 aldeas ubicadas a orillas de los ríos Ravi, Sutlej y Chenab, afectaron a aproximadamente 1,2 millones de personas y desplazaron a otras 248.000.

En las zonas afectadas por las crecidas se establecieron casi 700 campamentos para desplazados y 265 hospitales de campaña. Se repartieron alimentos y otros productos básicos en los lugares azotados por las inundaciones.

Las inundaciones se cobraron la vida de más de 800 personas en Pakistán desde finales de junio.

En Jammu, en la parte de Cachemira controlada por India, se registraron en agosto algunas de las lluvias más intensas en décadas, que provocaron inundaciones repentinas y deslaves, afectando a dos rutas de peregrinación hindú en el Himalaya.

Las precipitaciones dejaron casas anegadas y carreteras dañadas, lo que obligó a las autoridades indias a evacuar a miles de personas. Al menos 115 personas murieron y decenas resultaron heridas.

En Pakistán, es la primera vez en 38 años que los ríos Ravi, Sutlej y Chenab se desbordaron simultáneamente, lo que obligó a los rescatistas a intensificar sus operaciones en múltiples distritos, según el departamento provincial de riegos.

Algunas familias contaron que seguían esperando la ayuda del gobierno. "Mi familia esperó durante dos días la llegada de un bote en el tejado de nuestra casa", apuntó Zainab Bibi, de 54 años, mientras se sentaba en una anegada en el distrito de Narowal.

Mohammad Saleem, un agricultor de 47 años, indicó que las crecidas procedentes del otro lado de la frontera con India arrasaron su vivienda. Su esposa, Kaneez Bibi, de 38 años, contó que el agua arrasó la dote que había preparado para la boda de su hija mayor en noviembre.

En la provincia paquistaní de Punjab, las evacuaciones masivas comenzaron a principios de semana, luego de unas lluvias monzónicas más intensas de lo habitual y la apertura de compuertas en represas desbordadas en India causaron inundaciones repentinas en las regiones fronterizas bajas.

En un comunicado, la ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, atribuyó a las “evacuaciones oportunas” el mérito de haber salvado vidas. Los preparativos y la demolición de estructuras construidas de forma ilegal ayudaron a prevenir decesos a gran escala en lo que los funcionarios describen como la peor emergencia por inundaciones en la provincia en décadas.

“Ninguna persona desplazada debería quedarse sin alimentos y ayuda médica”, dijo a los funcionarios durante una reunión. “Hagan todo lo posible para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por el agua entre los afectados”.

Durante una visita a Narowal, el ministro de Planificación de Pakistán, Ahsan Iqbal, acusó a India de liberar deliberadamente cantidades excesivas de agua de sus represas sin las advertencias oportunas. Dijo que Nueva Delhi violó un tratado clave sobre el reparto de agua.

Las autoridades en Nueva Delhi no han realizado comentarios. Las inundaciones en Narowal también sumergieron el santuario de Guru Nanak, pero los rescatistas evacuaron rápidamente al personal y a los peregrinos.

En 2022, inundaciones catastróficas se cobraron la vida de casi 1.700 personas en Pakistán.

Ahmed informó desde Islamabad. Otros periodistas contribuyeron a este despacho.

