Iniciativa de James Patterson ofrece hasta 50.000 dólares a autores emergentes
James Patterson lanzó una iniciativa para beneficiar a autores emergentes, otorgando becas de hasta 50.000 dólares para concluir sus manuscritos, destacando la importancia de sus voces en la literatura.
03/09/2025 | 13:17Redacción Cadena 3
NUEVA YORK (AP) — Después de años de donar millones de dólares a programas de alfabetización, empleados de librerías y bibliotecarios, James Patterson lanzó una iniciativa en favor de autores emergentes.
El autor superventas de novela negra anunció el miércoles a los primeros 12 beneficiarios de las becas de su campaña “Go Finish Your Book” (“Ve y Termina Tu Libro”). Cada autor recibió hasta 50.000 dólares para ayudarles a completar su manuscrito.
Patterson afirmó en un comunicado: “Hay tantas historias increíbles que nunca se escriben porque la vida se interpone. Quería darles a estos escritores un poco de tiempo, un poco de espacio y un empujón para decirles: tu voz importa, ahora ve y termina tu libro”.
El nuevo programa de Patterson fue organizado en colaboración con PEN America, el Authors Guild y el Iowa Writers’ Workshop, entre otras organizaciones. Los beneficiarios inaugurales, seleccionados de entre cientos de postulaciones, trabajaron en libros de géneros que van desde memorias hasta novelas gráficas. Una autora, Jungin Angie Lee, espera terminar una colección de cuentos.
Lee expresó en un comunicado: “Mi objetivo es escribir un libro reflexivo, significativo y poderoso que arroje luz sobre la amistad, la familia y la discapacidad, particularmente las complejidades de dar y recibir cuidado, y la beca ‘Go Finish Your Book’ llega a mí como un estallido de motivación extremadamente generoso y un impulso de confianza muy necesario”.
Lectura rápida
¿Qué es la iniciativa de James Patterson? Es un programa que ofrece becas de hasta 50.000 dólares a autores emergentes para concluir sus manuscritos.
¿Quiénes son los beneficiarios? Los primeros 12 seleccionados, entre cientos de postulaciones, están trabajando en diversos géneros literarios.
¿Cuándo se anunció la iniciativa? Fue anunciada el miércoles, durante un evento relacionado con la literatura.
¿Dónde se lleva a cabo esta iniciativa? La iniciativa se desarrolla en Nueva York y cuenta con la colaboración de varias organizaciones literarias.
¿Por qué es importante? Busca dar apoyo a autores emergentes que pueden tener dificultades para escribir sus historias debido a diversas circunstancias.
[Fuente: AP]