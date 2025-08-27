FOTO: Indulto del rey libera a tailandesa que cumplía 43 años de cárcel por difamar a la monarquía

BANGKOK, Tailandia (AP) — Una mujer tailandesa sentenciada a más de cuatro décadas en prisión por difamar a la monarquía, quedó libre el miércoles gracias a un indulto real tras cumplir poco menos de una quinta parte de la condena, dijo una organización de derechos humanos.

Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos señaló que Anchan Preelert, de 69 años, era una de los seis prisioneros políticos que se beneficiaron del indulto concedido el 29 de julio con motivo del cumpleaños del rey Maha Vajiralongkorn.

Anchan, exfuncionaria pública, fue sentenciada en enero de 2021 por el Tribunal Penal de Bangkok por 29 cargos de violación de la ley de lesa majestad del país al publicar grabaciones de audio en Facebook y YouTube con comentarios considerados críticos con la monarquía.

Inicialmente, fue condenada a 87 años de cárcel, que en ese momento era la sentencia más larga jamás dictada para este tipo de delito, pero la pena se redujo a la mitad —43 años y seis meses— porque se declaró culpable de los delitos.

Violar la ley de difamación de la monarquía en Tailandia se castiga con penas de entre 3 y 15 años de prisión por cada cargo. Se trata de una ley polémica no solo porque se ha utilizado para castigar actos tan simples como dar “me gusta” a una publicación en Facebook, sino también porque cualquiera —no solo los miembros de la realeza o las autoridades— puede presentar una denuncia. La crítica más repetida es que se utiliza como herramienta para sofocar la disidencia política.

Anchan, vestida con una camiseta blanca y un cubrebocas, recibió el abrazo de amigos y familiares, y ramos de flores de simpatizantes, a su salida del Centro Correccional de Mujeres de Bangkok, donde pasó un total de ocho años y cuatro meses, incluyendo la prisión preventiva, tras su arresto en 2015.

“Me siento inmensamente feliz. Quiero ser libre por mucho tiempo porque estoy envejeciendo y mi tiempo se está acabando”, declaró Anchan a reporteros. “Durante más de ocho años, me pareció que era toda mi vida y fue amargo porque no era mi lugar. Fue tortuoso, no importa si es cómodo o no, pero no es mi hogar”.

Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos apuntó que más de 270 personas han sido acusadas de lesa majestad desde principios de 2020, cuando hubo una ola de protestas para exigir reformas en la monarquía.

En 2024, un tribunal de apelaciones impuso al activista político Mongkhon Thirakot una condena récord de 50 años de prisión en la provincia norteña de Chiang Rai tras encontrarlo culpable de infringir la ley antidifamación.

Las críticas públicas a la monarquía, un pilar de la identidad tailandesa, solían ser poco habituales, pero las protestas prodemocráticas lideradas por estudiantes comenzaron a desafiar ese tabú en 2020 al cuestionar abiertamente la institución. Eso provocó enérgicas persecuciones en virtud de una ley que hasta entonces se había empleado poco.

Más de 50 personas siguen en prisión por motivos políticos y 32 de ellas están acusadas de insultar o difamar a la monarquía, indicó Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos.

La semana pasada, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra fue absuelto de un cargo de difamación real después de que la Corte Penal de Bangkok determinó que los testigos y las pruebas en su contra eran demasiado débiles para sostener una condena. El político había sido acusado en 2016 por unos comentarios realizados un año antes a periodistas en Corea del Sur.

El mismo tribunal absolvió el martes a Piyarat Chongthep, un legislador del opositor Partido del Pueblo, de difamación a la corona por publicar mensajes criticando la dispersión de las protestas en 2020 y refiriéndose a la supuesta implicación del rey. Los jueces señalaron que no había pruebas claras de que hubiese publicado personalmente los mensajes en su cuenta de Facebook.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.