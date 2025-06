Indígenas de Florida se oponen a obra en tierras sagradas, alertan sobre 'Alcatraz de Caimanes'

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — La administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, continuó con la construcción de una instalación de detención para inmigrantes en un aeródromo de los Everglades, enfrentando la oposición de líderes indígenas norteamericanos que consideran el sitio como parte de sus tierras ancestrales sagradas.

El jueves, arribaron generadores portátiles y camiones cargados con tierra al lugar, donde se levantarán carpas, remolques y estructuras temporales en el condado de la Reserva Nacional Big Cypress, a aproximadamente 72 kilómetros al oeste de Miami, según la activista Jessica Namath, quien presenció la actividad.

Un representante de la División de Manejo de Emergencias de Florida, encargado de dirigir el proyecto, no brindó comentarios al respecto.

Funcionarios estatales sostuvieron que el sitio es ideal para alojar migrantes, alegando que solo habitan pitones y caimanes.

Los líderes indígenas, que han estado en el territorio por miles de años, expresaron su desacuerdo y condenaron la construcción, referida como “Alcatraz de los Caimanes” en sus tierras. Desde tiempos ancestrales, los humedales del sur de Florida han albergado a la tribu Miccosukee y la tribu Seminole, así como a la nación Seminole de Oklahoma.

“El Big Cypress es la tierra tradicional de nuestra gente. Se nos ha protegido durante generaciones”, comentó Talbert Cypress, presidente de la tribu Miccosukee, en un mensaje en redes sociales.

Quedan 15 aldeas tradicionales Miccosukee y Seminole en Big Cypress. Allí también se encuentran terrenos ceremoniales, de entierro y otros sitios de reunión, como Cypress testificó en el Congreso de Estados Unidos en 2024.

“Nuestros antepasados vivieron y fallecieron aquí. Ellos están enterrados aquí. El Big Cypress es parte de nosotros”, remarcó.

Los críticos han cuestionado la instalación y la justificación del estado basada en la presencia de caimanes como medida de seguridad, considerando que es una respuesta cruel. DeSantis y otros funcionarios han defendido la obra como parte de la represión de inmigración impulsada por el presidente Donald Trump.

La Guardia Nacional de Florida planea enviar hasta 100 soldados a la instalación desde el 1 de julio para brindar seguridad y apoyo adicional. “No tenemos un cronograma para esta misión debido a la naturaleza cambiante del tema, pero nos quedaremos mientras sea necesario”, declaró Brittianie Funderburk, portavoz de la Guardia Nacional.

Indígenas y ambientalistas han pedido al estado que reconsidere, advirtiendo que miles de millones en fondos han sido invertidos en la restauración de los Everglades, una inversión que podría verse amenazada por los planes de albergar hasta 1.000 migrantes de manera indefinida.

Asimismo, líderes indígenas y activistas tienen programada una protesta el sábado en el sitio para resaltar la importancia sagrada del área y la necesidad de protección. “Este lugar ha sido nuestro refugio. Nos ofrece un espacio para preservar nuestra cultura y tradiciones”, expresó la líder Miccosukee, Betty Osceola, en redes sociales.

“Debemos protegerlo por las generaciones futuras”, concluyó.

