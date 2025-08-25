Incidente diplomático entre Francia y Estados Unidos: el antisemitismo de trasfondo
París convocó al embajador norteamericano por sus declaraciones "inaceptables" en contra de Emmanuel Macron.
25/08/2025 | 12:42Redacción Cadena 3
FOTO: Emmanuel Macron y su esposa Brigitte.
Francia convocó este lunes al embajador de los Estados Unidos en París, Charles Kushner, debido a comentarios que fueron considerados “inaceptables” porque responsabilizó al presidente Emmanuel Macron de “falta de acciones suficientes en la lucha contra el antisemitismo”, informaron medios de París.
“Las afirmaciones del embajador son inaceptables. Van en contra del derecho internacional, en particular del deber de no inmiscuirse en los asuntos interiores de los Estados previsto por la Convención de Viena de 1961 que rige las relaciones diplomáticas”, subrayó el ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.
En una carta dirigida al jefe de Estado francés obtenida el domingo por la Agence France Presse y difundida por el sitio RFI, el embajador expresa su "profunda preocupación por la ola de antisemitismo en Francia y la falta de acciones suficientes” de su gobierno para combatirlo.
La carta salió a la luz días después de las fuertes críticas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al presidente francés, a quien acusó “de alimentar el fuego antisemita” al llamar “al reconocimiento internacional” del Estado palestino.
En la carta, fechada el lunes, el embajador estadounidense expresa argumentos como los de Netanyahu: “Declaraciones que denigran a Israel y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro a los judíos en Francia”.
Kushner, padre del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, apuntó además: “No pasa un día en Francia sin que los judíos sean agredidos en las calles, con sinagogas y escuelas deterioradas, y empresas de judíos atacadas”.
Lectura rápida
¿Qué ocasionó la convocatoria del embajador?
Francia convocó al embajador estadounidense por comentarios considerados "inaceptables" sobre el presidente Emmanuel Macron.
¿Quién es el embajador organizador?
El embajador de Estados Unidos en París es Charles Kushner.
¿Cuál fue la crítica principal hacia Macron?
Se criticó a Macron por su "falta de acciones suficientes" contra el antisemitismo en Francia.
¿Qué argumentó Benjamin Netanyahu?
Netanyahu acusó a Macron de alimentar el fuego antisemita al pedir el reconocimiento del Estado palestino.
¿Qué menciona Kushner en su carta?
Kushner mencionó que en Francia, los judíos son agredidos diariamente y que hay ataques a sinagogas y empresas judías.
[Fuente: Noticias Argentinas]