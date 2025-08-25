Incidente diplomático entre Francia y Estados Unidos: el antisemitismo de trasfondo

Francia convocó este lunes al embajador de los Estados Unidos en París, Charles Kushner, debido a comentarios que fueron considerados “inaceptables” porque responsabilizó al presidente Emmanuel Macron de “falta de acciones suficientes en la lucha contra el antisemitismo”, informaron medios de París.

“Las afirmaciones del embajador son inaceptables. Van en contra del derecho internacional, en particular del deber de no inmiscuirse en los asuntos interiores de los Estados previsto por la Convención de Viena de 1961 que rige las relaciones diplomáticas”, subrayó el ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.

En una carta dirigida al jefe de Estado francés obtenida el domingo por la Agence France Presse y difundida por el sitio RFI, el embajador expresa su "profunda preocupación por la ola de antisemitismo en Francia y la falta de acciones suficientes” de su gobierno para combatirlo.

La carta salió a la luz días después de las fuertes críticas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al presidente francés, a quien acusó “de alimentar el fuego antisemita” al llamar “al reconocimiento internacional” del Estado palestino.

En la carta, fechada el lunes, el embajador estadounidense expresa argumentos como los de Netanyahu: “Declaraciones que denigran a Israel y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro a los judíos en Francia”.

Kushner, padre del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, apuntó además: “No pasa un día en Francia sin que los judíos sean agredidos en las calles, con sinagogas y escuelas deterioradas, y empresas de judíos atacadas”.